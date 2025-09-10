Controlado el incendio en Boquete de Zafarraya, en Alcaucín (Málaga)

Controlado el incendio en Boquete de Zafarraya, en Alcaucín. - PLAN INFOCA

MÁLAGA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal que este miércoles desde primera hora de la mañana viene afectado al paraje del Boquete de Zafarraya, en el municipio malagueño de Alcaucín, ya ha quedado controlado.

Así lo ha dado a conocer el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, en una publicación en sus redes sociales consultada por Europa Press.

Cabe recordar que los avisos llegaron sobre las 06.00 horas y, desde pronto, el incendio tuvo evolución favorable. A los efectivos que ya había en las tareas de extinción se incorporaron dos aviones de carga en tierra y dos autobombas.

En el lugar, ya venían trabajando contra el fuego --y se mantienen-- cinco grupos de bomberos forestales, cuatro agentes de medio ambiente, dos helicópteros, uno ligero y otro semipesado, y una autobomba.

Actualmente el incendio en Alcaucín se encuentra controlado, y efectivos del Plan Infoca seguirán prestando su labor en la zona hasta la extinción definitiva.

De otra parte, el Plan Infoca también ha dado por controlado el incendio forestal que también este miércoles se ha declarado en el paraje de la Majadilla del Muerto, en el municipio de Mijas.

En este caso, el Servicio de Extinción de Incendios de Andalucía informó sobre la declaración del incendio en torno a las 13.30 horas, y en el lugar se llegaron a desplegar dos aviones de carga en tierra, dos Bricas y un técnico de operaciones, así como un helicóptero