El Convention Bureau de la Costa del Sol refuerza en Valencia su promoción del segmento MICE junto a EMA

El Convention Bureau de la Costa del Sol-Málaga ha desarrollado en Valencia una acción promocional dirigida al segmento de reuniones, convenciones e incentivos (MICE)

MÁLAGA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Convention Bureau de la Costa del Sol-Málaga ha desarrollado en Valencia una acción promocional dirigida al segmento de reuniones, convenciones e incentivos (MICE), organizada en colaboración con la Event Managers Association Spain (EMA).

La iniciativa forma parte del plan de promoción nacional del Convention Bureau y ha permitido estrechar la relación con empresas y agencias clave del ecosistema MICE, además de presentar las últimas novedades del destino, han informado desde la Diputación en una nota.

Según han indicado, la acción se articuló en varios hitos complementarios para maximizar resultados y oportunidades de negocio. Por un lado, se celebró una cena experiencial con networking dirigida a seis Event Managers de compañías con sede en Valencia, pertenecientes principalmente a los sectores farmacéutico y tecnológico.

El encuentro, celebrado en el restaurante La Salita, facilitó el intercambio directo y la presentación de la propuesta de valor de la Costa del Sol para el turismo de reuniones e incentivos. De forma complementaria, se organizó una segunda cena profesional con seis DMCs y agencias de eventos valencianas que trabajan habitualmente con el destino o están interesadas en conocer sus novedades en oferta hotelera, actividades y experiencias.

Este formato permitió actualizar información, explorar nuevas sinergias y alinear necesidades operativas con las capacidades del destino, han manifestado. La agenda se completó con visitas in-house a agencias OPC (Organizadores Profesionales de Congresos), orientadas a reforzar el contacto con decisores y a compartir información sobre recursos congresuales, servicios especializados y avances en sostenibilidad, digitalización y calidad.

A la acción asistieron cuatro hoteles miembros del Convention Bureau, que presentaron sus espacios y servicios para reuniones y eventos, como son El Fuerte Marbella, Sercotel Rosaleda Málaga, Catalonia Reina Victoria y The Westin La Quinta Golf Resort & Spa. La participación del sector privado contribuyó a mostrar una oferta integral y competitiva, plenamente alineada con las exigencias del cliente corporativo.

Según la consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, "este tipo de acciones nos permite mantener un contacto directo con los responsables de eventos de grandes compañías y trasladarles las ventajas competitivas del destino, su conectividad y su capacidad para acoger reuniones de cualquier formato y tamaño".

La responsable ha destacado que estas acciones "fortalecen la colaboración público-privada y refuerzan la proyección del destino en el mercado nacional MICE". El balance ha sido "muy positivo" y se establecieron 15 contactos profesionales, fortaleciendo las relaciones con agencias y empresas e impulsando la difusión de la oferta MICE del destino.

Para finalizar, González ha subrayado que "la Costa del Sol ofrece un entorno idóneo para el turismo MICE, con infraestructuras modernas, conectividad internacional y un clima que permite celebrar eventos durante todo el año", y resaltó la importancia del trabajo conjunto con los miembros del Convention Bureau para impulsar la comercialización.