Correos acoge una exposición filatélica sobre 'Star Trek' en su oficina principal de Málaga en el marco de la Comic-Con

La muestra estará abierta durante un mes y medio y también incluirá a personajes de otras franquicias: Superman, Batman y Harry Potter

MÁLAGA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Correos tiene previsto acoger una exposición filatélica sobre el universo de 'Star Trek' en su oficina principal de Málaga en el marco de la celebración en la ciudad de la San Diego Comic-Con, que tendrá lugar entre el jueves 25 y el domingo 28 de septiembre. Esta muestra, que también incluirá a personajes, que son Superman, Batman y Harry Potter, que estará abierta al público durante alrededor de un mes y medio, de lunes a viernes.

De este modo, de la mano del Círculo Filatélico y Numismático de Málaga, la oficina de Correos situada en la Explanada de la Estación acogerá una muestra que presenta una amplia colección reunida por el socio José Antonio Escobar y constituye la decimoquinta exposición organizada en este espacio, según ha informado Correos en un comunicado.

Así, la exposición comienza con una presentación en la que destacan los cuatro sellos 'Forever' emitidos por el correo de Estados Unidos en 2016, que representan elementos icónicos de la saga como el comunicador, el teletransporte, la nave estelar Enterprise y el saludo vulcaniano. También incluye una hoja bloque de Canadá de 2017 con el asiento del capitán Kirk y la frase "el riesgo es parte del juego si quieres sentarte en esa silla".

También habrá un apartado de personajes de la mítica saga en la que se muestran a los tres protagonistas de la serie original, el capitán Kirk, el comandante Spock y el doctor Bones, junto a matasellos del Reino Unido de 2020, como el del saludo vulcaniano y el del teletransporte de Scotty Brook.

Desde Correos han explicado que la muestra refleja también la evolución de los personajes hacia una mayor diversidad, con figuras como las capitanas Kathryn Janeway y Sonequa Martin-Green.

Otra sección es la de películas, que abarca desde la primera cinta estrenada en 1979 hasta 1991, protagonizadas por el reparto original, y las posteriores entregas a partir de 1994 con nuevos actores. Se incluyen sellos, sobres de primer día y prospectos de cine que se entregaban en las presentaciones, tanto en español como en otros idiomas como inglés o alemán.

Por último, la sección dedicada a las series recoge la evolución desde la original de 1966 hasta Enterprise en 2005, con más de 700 episodios emitidos. Aunque el universo 'Star Trek' es extenso y sigue en expansión, la muestra ofrece una visión representativa de su legado.

De este modo, desde Correos han incidido en que esta iniciativa "refuerza el compromiso de Correos con la divulgación cultural, ofreciendo un espacio accesible para la celebración de la creatividad, la historia y la imaginación".