Correos y el Círculo Filatélico de Málaga celebran la Navidad con una exposición de postales - CORREOS

MÁLAGA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Círculo Filatélico y Numismático de Málaga ha inaugurado en la oficina principal de Correos de Málaga, en la explanada de la Estación, su decimosexta exposición, dedicada en esta ocasión a las postales navideñas.

La muestra permanecerá abierta al público durante todo el periodo navideño, en horario de oficina, de lunes a viernes, han indicado desde Correos en un comunicado.

Con motivo de las próximas festividades, el Círculo presenta una selección de postales de Navidad pertenecientes a su colaborador Juan Manuel Alonso, extraídas de una colección que supera las 60.000 piezas.

Las tarjetas expuestas reflejan el espíritu de la felicitación navideña, deseando paz, amor y esperanza, además de conmemorar acontecimientos cercanos como el Año Nuevo, la Epifanía o la Anunciación.

La exposición incluye ejemplos de casi todos los países del mundo y reproduce la primera postal navideña encargada por Henry Cole al pintor John Calcott Horsley en 1843, así como piezas originales como una postal austríaca de 1898 y otras francesas de 1906.

Entre los autores destacados figuran Claire Coxon, con sus elegantes diseños británicos; Ellen Clapsadle, cuyas postales estadounidenses de 1908 a 1910 desprenden encanto tradicional; y la noruega Ellen Auensen, con su divertida escena "la pequeña ciudad que se olvidó que era Navidad".

La muestra también pone de relieve cómo distintas culturas interpretan la Navidad: en Australia, Papá Noel aparece en la playa; en la antigua Unión Soviética, sin símbolos religiosos, predominan las cenas familiares; en Liechtenstein, las farolas transmiten mensajes de buenas noticias; y en Nepal, el yeti sustituye a Papá Noel y los renos, montado en un yak.

En España, no faltan referencias a Ferrándiz, junto a ejemplos singulares como la serie de 12 tarjetas diseñada por Salvador Dalí, muy cotizadas y difíciles de conseguir. Actualmente, artistas como Coil y Baró continúan esta tradición.

Por último, han valorado que esta iniciativa refuerza el compromiso de Correos con la cultura y la difusión del patrimonio filatélico y postal. Además de su labor expositiva, Correos sigue ofreciendo una amplia gama de servicios a la ciudadanía.