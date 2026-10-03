Correos destaca la acogida de la propuesta de Correos en la San Diego Comic Con Málaga

Correos participa en la San Diego Comic Con Málaga. - CORREOS

MÁLAGA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Correos participa estos días en la segunda edición de la San Diego Comic Con Málaga en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital (Fycma), con una propuesta que combina filatelia, coleccionismo, innovación tecnológica y servicios postales que, han destacado, está teniendo "gran acogida".

En este sentido, han asegurado en una nota que esta propuesta, al igual que el año anterior, "está siendo muy bien recibida por el público en un evento que vuelve a convertir a la ciudad en uno de los grandes puntos de encuentro internacionales de la cultura pop".

Durante los dos primeros días de celebración, el expositor de Correos es "un punto de interés para las personas asistentes gracias a una oferta especialmente diseñada para la ocasión".

Entre los productos más demandados, que además de en el propio recinto se comercializan en su mayoría a través de Correos Market, figuran las tarjetas postales que muestran los carteles oficiales diseñados por John Romita Jr. y Helen Chen, dos de los autores que participan en esta edición de San Diego Comic Con, así como los sellos personalizados inspirados en la imagen oficial del evento.

Entre las novedades de esta edición está el lanzamiento de 'Málaga Ciudad del Cómic 2026', la segunda colección de criptopostales de Correos. Diseñada por Fran Molina, ilustrador y diseñador afincado en Málaga, esta edición especial rinde homenaje a una ciudad que se ha consolidado como referente del cómic, la ilustración y la cultura creativa, combinando una postal física coleccionable con un NFT y un sistema de verificación mediante tecnología blockchain.

La compañía ha puesto también en circulación un matasellos conmemorativo exclusivo para esta edición, que permite personalizar las postales y los sellos adquiridos durante la convención y convertirlos en recuerdos únicos de la experiencia vivida en Málaga.

La oferta se completa con artículos de merchandising, libros, cómics y publicaciones especializadas, además de los muñecos solidarios Baby Pelones inspirados en personajes del universo del cómic y de la animación, como Superman, Supergirl o Buzz Lightyear, cuya venta contribuye a financiar proyectos de ayuda a la infancia.

La participación de Correos en el evento incluye además diversas acciones promocionales tanto en sus redes sociales como en el expositor instalado en el recinto y el sorteo de packs de merchandising. La respuesta del público a estas iniciativas contribuye a dinamizar la actividad del estand y a acercar la marca a los miles de aficionados que visitan el recinto.

El espacio de Correos funciona también como una oficina postal atendida por personal de la oficina principal de Correos de Málaga. Desde este punto, visitantes y expositores pueden realizar envíos de cualquier tipo, incluidos los de compras, material promocional y artículos adquiridos durante el evento, además de acceder a los servicios habituales que ofrece la compañía.

La propuesta incluye también el buzón temático de San Diego Comic Con Málaga, instalado con motivo de la primera edición celebrada en la ciudad y que continúa formando parte de esta colaboración con una imagen renovada.

Con esta participación, Correos "reafirma su compromiso con la cultura, la innovación y el coleccionismo, acercando sus productos y servicios a miles de aficionados en uno de los acontecimientos más destacados del calendario internacional del entretenimiento y la creación artística".