Correos lanza la nueva criptopostal 'Málaga Ciudad del Cómic 2026', una edición especial dedicada al noveno arte

Correos lanza la nueva criptopostal 'Málaga Ciudad del Cómic 2026', edición especial dedicada al noveno arte. - CORREOS

MÁLAGA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Correos amplía su catálogo filatélico y digital con el lanzamiento de 'Málaga Ciudad del Cómic 2026', la segunda colección de criptopostales, una edición especial que homenajea a una ciudad que se ha consolidado como "uno de los grandes referentes del cómic, la ilustración y la cultura creativa en España". El lanzamiento coincide con el comienzo este jueves de la segunda edición de la San Diego Comic Con Málaga.

Así lo han informado desde Correos en un comunicado, en el que han indicado que tras una primera criptopostal dedicada a La Vuelta 2026, vuelven "a apostar por unir cultura, coleccionismo y tecnología mediante una propuesta innovadora inspirada en el universo del cómic".

Con esta nueva emisión, Correos celebra la capacidad del noveno arte "para inspirar, emocionar y conectar a personas de diferentes generaciones y procedencias", con una nueva criptopostal ilustrada por Fran Molina, artista afincado en Málaga, que ha creado "una obra exclusiva para esta edición concebida como un homenaje a la estrecha relación de la ciudad con la creatividad, la narrativa gráfica y la cultura visual contemporánea".

'Málaga Ciudad del Cómic 2026' pone el foco en una ciudad que se ha convertido "en punto de encuentro para creadores, lectores, coleccionistas y eventos de proyección internacional vinculados al mundo del cómic".

Así, han indicado que "la consolidación de Málaga como uno de los principales polos de la cultura gráfica en España se ha visto reforzada por la celebración en la ciudad de las dos primeras ediciones de San Diego Comic Con Málaga", que contribuye a proyectar internacionalmente la capital malagueña como referente de la industria del entretenimiento, la ilustración y la narrativa gráfica.

A través de esta iniciativa, Correos reconoce el papel de Málaga como espacio de referencia para la creación artística y la difusión cultural. Esta nueva criptopostal es una edición limitada y numerada que incorpora una postal física prefranqueada con tarifa A, cuya propiedad puede verificarse de forma segura mediante tecnología blockchain.

Cada ejemplar incluye, además, un NFT asociado y acceso a una experiencia digital exclusiva, reforzando la conexión entre el mundo físico y el entorno digital. Esta combinación de soporte postal tradicional e innovación tecnológica permite certificar digitalmente la autenticidad y propiedad de cada pieza, al tiempo que acerca el coleccionismo a nuevos públicos y abre nuevas formas de difusión cultural.

La criptopostal 'Málaga Ciudad del Cómic 2026' se puede adquirir en el expositor de Correos de San Diego Comic Con Málaga, desde este jueves hasta el domingo, y también a través de Correos Market, facilitando el acceso a esta edición especial tanto a los asistentes al evento como a coleccionistas y aficionados de toda España.

Con este lanzamiento, Correos "reafirma su compromiso con el apoyo a la cultura, al talento creativo y a iniciativas que ponen en valor el patrimonio cultural y artístico de los territorios", han destacado, al tiempo que han indicado que también continúan impulsando proyectos "que acercan el arte y la cultura a las nuevas generaciones mediante formatos híbridos que integran tradición postal, coleccionismo y tecnología".

"Esta edición constituye una celebración del cómic, de quienes lo crean y de quienes lo disfrutan, al tiempo que refleja la apuesta de Correos por promover experiencias culturales innovadoras que conectan el mundo físico y el digital", han finalizado.