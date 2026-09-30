Cortes de la Frontera (Málaga) celebra este sábado su séptimo concurso de pintura rápida al aire libre

La diputada provincial de la Diputación de Málaga María del Carmen Martínez junto a la concejala de Cultura y Educación de Cortes de la Frontera, María Gutiérrez, en la presentación de la VII edición de su concurso de pintura rápida al aire libre. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Cortes de la Frontera celebra este sábado la VII edición de su concurso de pintura rápida al aire libre, un evento cultural y artístico que cuenta con el apoyo de la Diputación de Málaga.

Así lo ha dado a conocer la diputada provincial María del Carmen Martínez junto a la concejala de Cultura y Educación del municipio, María Gutiérrez, durante la presentación de la edición 2026 de este certamen.

La finalidad del evento es crear una obra que refleje paisajes, visiones, aspectos e interpretaciones plásticas del pueblo, incluida la Estación de Cortes, en un tiempo limitado desde cualquier rincón del municipio de la Serranía de Ronda.

Martínez ha matizado esta iniciativa contribuye a la promoción cultural y turística del municipio, poniendo en valor su extraordinario patrimonio natural y paisajístico, y ha destacado la notoriedad que está adquiriendo el certamen, en el que participan artistas y aficionados procedentes de toda Andalucía y de diferentes puntos de España.

Por su parte, la edil de cultura del municipio ha recordado que el concurso está abierto tanto a pintores aficionados como profesionales, ofreciendo a todos ellos la oportunidad de plasmar sobre el lienzo los paisajes, rincones y la esencia de Cortes de la Frontera, un municipio situado entre dos espacios naturales de enorme importancia: el Parque Natural Los Alcornocales y el Parque Natural Sierra de Grazalema.

Pueden participar en el concurso todas aquellas personas que lo deseen, sean pintores profesionales o aficionados. La inscripción es libre y gratuita y podrá realizarse el mismo día del concurso de 08,30 a 12,00 horas.

Desde las 08,30 hasta las 17,00 horas, los participantes podrán crear sus obras. Se admitirán todas las técnicas y corrientes estéticas, y cada pintor debe ir provisto del material necesario para la realización de su obra. Es requisito indispensable que la obra se realice íntegramente en el lugar seleccionado.

Una vez finalizadas, la entrega de las creaciones se realizará en la plaza del Ayuntamiento hasta las 17,00 horas, para las obras que participen en la categoría de adulto. Para las categorías infantil y juvenil, el horario será de 8,30 a 13,00 horas y de 15,00 a 17,00 horas. Posteriormente, serán expuestas hasta conocer el fallo del jurado en la calle Real.

En cuanto a los premios, esta edición concederá 24 galardones. Por un lado, en la categoría de adultos, se concederá un primer premio valorado en 1.300 euros para el ganador; otro de 900 euros, para el segundo; 600 euros, para el tercero; tres premios de 500 euros; 400 euros para seis quintos premios y otros doce premios de 300 euros cada uno.

La categoría infantil, hasta los nueve años, consta de tres premios: un lote de productos de pintura valorado en 100 euros para el ganador del primer premio, y otros dos lotes valorados en 60 y 50 euros, respectivamente.

Por último, la categoría juvenil (de 10 a 16 años) contempla premios compuestos por lotes de productos de pintura valorados 100, 60 y 50 euros, respectivamente.

"Con esta importante dotación queremos reconocer el trabajo y el talento de los artistas participantes y, al mismo tiempo, contribuir a que el concurso siga creciendo y consolidándose como una cita cultural de referencia. Queremos animar a todos los artistas a participar en la séptima edición y a descubrir las posibilidades que ofrece nuestro municipio como fuente de inspiración", ha concluido.