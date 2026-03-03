La Costa del Sol busca consolidar su posicionamiento en Alemania con una inversión de un millón de euros en este mercado en 2026 para fidelizar al turista germano - TURISMO COSTA DEL SOL

BERLÍN, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol vuelve a estar presente un año más en ITB Berlín, una de las citas de referencia de la industria turística mundial. El destino acude por cuarto año consecutivo con estand propio y una superficie expositiva de 235 metros cuadrados, siguiendo un modelo que ya se ha implantado con éxito en otras ferias y que ofrece a los empresarios el marco adecuado para desarrollar su agenda de reuniones y optimizar su presencia en este importante encuentro profesional.

El presidente de Turismo Costa del Sol y de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha subrayado que "Alemania es un mercado estratégico para la Costa del Sol y nuestra presencia continuada en ITB Berlín responde a la necesidad de seguir consolidando nuestro posicionamiento en un entorno cada vez más competitivo". En este sentido, ha destacado que el objetivo es reforzar las relaciones profesionales y avanzar en acuerdos que permitan seguir creciendo de forma sostenida.

La participación del destino en la feria supone una inversión aproximada de 450.000 euros, que incluye tanto la presencia en ITB Berlín como una potente campaña promocional en pantallas de gran formato y mupis ubicados en enclaves emblemáticos de la capital alemana. Esta acción se extenderá durante un mes y permitirá alcanzar más de 7,2 millones de impactos, reforzando la visibilidad de la Costa del Sol en uno de sus principales mercados emisores.

Durante la feria están previstas en torno a 30 reuniones profesionales orientadas a potenciar los distintos segmentos turísticos del destino y a seguir trabajando en el reto de la conectividad aérea. A estas reuniones se sumarán los encuentros que mantendrán los empresarios en la zona de trabajo del estand de Turismo Costa del Sol con aerolíneas, turoperadores, agencias de viajes y oficinas españolas de turismo.

"Queremos seguir conquistando al visitante alemán, que destaca por su alto gasto en destino, con una media de 176 euros diarios y estancias que superan los ocho días, y que además otorga a la Costa del Sol una calificación sobresaliente", ha señalado Salado. Asimismo, ha recordado que en 2024 el mercado alemán recuperó su segunda posición como mercado internacional para el destino, consolidándose como uno de los pilares de la demanda turística.

Los datos confirman esta evolución positiva. En 2025, la Costa del Sol recibió 812.640 turistas alemanes, lo que supone un incremento del 1,1 % respecto a 2024. Estos visitantes generaron un impacto económico de 1.409 millones de euros, un 9,9 % más que el año anterior, creciendo por encima de los nueve principales destinos competidores. Además, por primera vez se superó el millón de pasajeros procedentes de Alemania que llegaron a través del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.

En cuanto a las previsiones de conectividad, entre los meses de marzo y junio se ofertarán 421.671 plazas aéreas desde Alemania, un 7,1 % más que en el mismo periodo del año anterior, conectando 14 ciudades alemanas con el destino mediante seis compañías aéreas. A lo largo de todo el año, la inversión de Turismo Costa del Sol en el mercado alemán alcanzará el millón de euros, con presencia en las principales ferias y foros profesionales.

PREOCUPACIÓN POR LA GUERRA EN ORIENTE MEDIO

Por otro lado, el presidente de Turismo Costa del Sol ha mostrado su preocupación por los posibles efectos de la guerra en Oriente Medio pero ha indicado en que la Costa del Sol "es una apuesta segura y de confianza para los alemanes. Hemos vivido crisis similares en el pasado y las hemos capeado".

También se ha referido a la crisis de la conectividad ferroviaria y los plazos que el Gobierno se está dando para reparar el desprendimiento de Álora. En este sentido, ha indicado que "esperamos mayor celeridad, eficacia y compromiso para reparar esta incidencia".

Por último, Salado ha destacado que "la Costa del Sol es un destino seguro, fiable y preparado, incluso en contextos complejos", y ha querido agradecer el esfuerzo del sector turístico y de la ciudadanía tras los últimos temporales. "Una vez más se ha demostrado que lo que realmente distingue a la Costa del Sol es su gente", ha concluido.