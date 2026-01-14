La Costa del Sol desarrolla una campaña de comarketing con Expedia Group orientada al mercado estadounidense

Turismo Costa del Sol ha desarrollado una campaña de comarketing con Expedia Group orientada al mercado estadounidense. - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha llevado a cabo una campaña de comarketing en colaboración con Expedia Group que ha estado dirigida al mercado estadounidense y que ha tenido como finalidad incrementar la visibilidad del destino y aumentar las reservas de hoteles y vuelos hacia la provincia de Málaga. La acción se ha desarrollado entre los meses de junio y octubre de 2025 y se ha enmarcado en la estrategia internacional del destino orientada a consolidar su posicionamiento en mercados de largo recorrido.

Según destacan en un comunicado, la campaña ha incluido una estrategia integral de publicidad digital basada en 'banners display' y 'native ads', que ha permitido impactar a potenciales viajeros en distintas fases del proceso de inspiración y planificación del viaje. Esta planificación ha estado orientada tanto a reforzar la imagen de la Costa del Sol como destino de referencia en el sur de Europa como a favorecer la conversión directa hacia productos turísticos concretos.

Uno de los elementos más destacados de la acción ha sido la creación de un micro sitio exclusivo dedicado a la Costa del Sol, que ha ofrecido una experiencia interactiva y atractiva para los usuarios. Este espacio se ha diseñado con un enfoque claramente orientado a la conversión y ha incorporado contenidos inspiradores sobre el destino, junto con información detallada sobre hoteles de la provincia y opciones de vuelos, facilitando una planificación del viaje más directa y eficiente.

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha señalado que "esta campaña ha permitido reforzar la presencia del destino en un mercado estratégico como el estadounidense, apostando por una colaboración que combina notoriedad y resultados medibles". Díaz ha subrayado que "el enfoque a la conversión ha sido clave para maximizar el retorno de la inversión y acercar la oferta turística de la Costa del Sol a un perfil de viajero de alto valor".

RESULTADOS POSITIVOS

Los resultados obtenidos han puesto de manifiesto el impacto positivo de la campaña tanto en términos de alcance como de rendimiento. En total, se han registrado 2.341.130 impresiones publicitarias, así como 8.623 noches de hotel reservadas y 4.128 billetes de avión vendidos durante el periodo de la acción. La inversión publicitaria se ha traducido en más de cinco millones de dólares en ingresos, alcanzando un retorno de la inversión publicitaria (ROAS) de 57,7.

Antonio Díaz ha destacado además que "el rendimiento ha sido especialmente significativo en dispositivos móviles, donde el micro sitio optimizado y los placements dentro de la aplicación han alcanzado los mejores índices de conversión y retorno".

En este sentido, ha concluido que "este tipo de acciones permiten avanzar en la estrategia de diversificación de mercados y consolidar la Costa del Sol como un destino competitivo, accesible y adaptado a los nuevos hábitos de consumo digital".