La Costa del Sol, escenario de la grabación del programa irlandés 'High Road Low'

Varias localizaciones de la Costa del Sol serán escenario de la grabación del programa irlandés 'High Road Low'. - DIPUTACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Costa del Sol se ha convertido en escenario de una nueva producción audiovisual internacional con la llegada del equipo de 'High Road Low', un programa irlandés que grabará en distintos puntos de la provincia acompañado por dos celebrities de ese país.

La acción, desarrollada a través de la Oficina Española de Turismo de Dublín, supone el desplazamiento de ocho personas a la Costa del Sol para producir un espacio que mostrará diferentes experiencias y enclaves del destino, han informado desde la Diputación

El formato ya se ha realizado con éxito anteriormente en otros lugares de España y en esta ocasión centrará su recorrido en la provincia, han precisado .

El programa permitirá construir un relato muy diverso de la Costa del Sol. Entre las experiencias previstas se encuentran el Caminito del Rey, una visita a Málaga capital, espetos en la playa, propuestas de flamenco y enología, Ronda y Ascari Race Resort.

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha resaltado el valor promocional de este tipo de contenidos: "Una producción audiovisual nos permite enseñar el destino a través de experiencias reales y hacerlo de una manera muy cercana para el espectador. En este caso, además, vamos a poder mostrar una Costa del Sol muy completa, combinando naturaleza, gastronomía, cultura, costa y propuestas singulares".

El recorrido incorpora también una experiencia gastronómica en Eco Hotel Cueva del Gato, actividades acuáticas, una visita relacionada con el aceite de oliva en Almazara LA Organic, una salida en catamarán y una visita a Frigiliana. El programa incluirá igualmente una actividad en el Cañón de Las Angosturas.

Asimismo, han señalado que la variedad del itinerario permitirá mostrar "en una misma producción algunos de los contrastes del destino", desde el litoral hasta el interior y desde espacios naturales hasta propuestas gastronómicas y culturales.

Para Díaz, esa diversidad constituye precisamente uno de los principales valores de la acción. "El interés está en que el público irlandés pueda descubrir que detrás de una marca que conoce existen muchas maneras distintas de vivir la provincia. Mostrar esa variedad a través de dos personalidades de su propio mercado puede ayudarnos a generar curiosidad y nuevas motivaciones de viaje", ha apuntado.

La grabación de 'High Road Low' ofrecerá así una ventana para acercar la Costa del Sol al público irlandés mediante un formato basado en experiencias, utilizando diferentes escenarios de la provincia para construir una visión amplia del destino.