La Costa del Sol impulsa su promoción internacional de golf en Londres con cerca de 350 reuniones profesionales. - DIPUTACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha reforzado su actividad comercial en el segmento de golf durante su estancia en Londres con motivo de la World Travel Market (WTM) 2026 y su participación en Your Golf Travel Expo, un encuentro especializado celebrado en el Emirates Stadium que ha reunido a profesionales de la industria turística vinculada a este deporte.

La cita ha contado con la participación de 18 miembros del Foro de Turismo de Golf de la Costa del Sol, que han desarrollado una intensa jornada de reuniones comerciales. Según las primeras estimaciones, cada empresa ha mantenido alrededor de 20 encuentros profesionales, lo que ha supuesto cerca de 350 reuniones en conjunto.

Según han informado desde la Diputación en una nota, esta actividad ha permitido a las empresas participantes establecer contactos comerciales, presentar sus servicios y explorar oportunidades de colaboración con profesionales especializados en la comercialización de viajes de golf.

El director Gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha destacado la importancia de participar en encuentros que facilitan el contacto directo entre las empresas del destino y los profesionales de la industria.

"La presencia de 18 miembros de nuestro Foro de Turismo de Golf en un evento especializado como Your Golf Travel Expo demuestra la implicación del sector y su interés por seguir ampliando las oportunidades de negocio. Estas reuniones nos permiten reforzar las relaciones comerciales y mantener la Costa del Sol presente entre los destinos de referencia para los viajes de golf", ha señalado.

La jornada se ha desarrollado mediante un programa de citas profesionales que ha facilitado el intercambio de información entre los participantes y el establecimiento de contactos con potenciales colaboradores. El formato ha permitido concentrar un elevado número de reuniones en un mismo espacio, favoreciendo el aprovechamiento comercial de la participación de las empresas malagueñas.

De forma paralela, durante los dos días de actividad profesional en la WTM, Turismo Costa del Sol ha mantenido alrededor de 12 reuniones centradas en el segmento de golf y los mercados de Europa del Este, además de participar en dos eventos profesionales vinculados a su agenda de promoción internacional.

Estas acciones han complementado la presencia institucional del destino en la feria londinense y han permitido abordar oportunidades comerciales tanto en mercados consolidados como en otros con potencial de desarrollo.

Díaz ha subrayado también la importancia de trabajar junto a las empresas especializadas para fortalecer la comercialización del destino. "El golf es un segmento estratégico para la Costa del Sol por su capacidad para atraer visitantes interesados en experiencias de calidad. Nuestro objetivo es acompañar a las empresas en su actividad comercial, facilitar nuevos contactos y aprovechar encuentros internacionales como estos para seguir generando oportunidades para la provincia", ha explicado.

La participación en ambos encuentros ha puesto de manifiesto la importancia de combinar la promoción general del destino con acciones dirigidas a segmentos turísticos especializados, en las que el contacto directo con los profesionales de la industria resulta fundamental.

El balance inicial de la actividad desarrollada en Londres ha sido positivo por el volumen de reuniones mantenidas y la participación empresarial, a la espera de completar la valoración de los contactos comerciales establecidos durante Your Golf Travel Expo.