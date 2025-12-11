La Costa del Sol promociona el segmento de cruceros en el International Cruise Summit 2025 - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado en el International Cruise Summit (ICS) 2025 y ha colaborado con este evento que se ha celebrado en la ciudad de Madrid, la cual ha reunido a todos los delegados del encuentro.

Esta colaboración ha representado una oportunidad para reforzar la visibilidad del destino en un foro que se ha consolidado como una de las citas más relevantes para el sector de cruceros a nivel internacional.

La acción se ha enmarcado en la estrategia de la entidad para mantener un contacto directo con los profesionales y decisores de una industria caracterizada por su dinamismo y su capacidad de conectar mercados globales.

El ICS ha reunido cada año a líderes de opinión procedentes de distintos países, configurándose como un espacio único para el diálogo, el intercambio de experiencias y la generación de oportunidades.

En su formato habitual, el encuentro ha concentrado en un día y medio una combinación de presentaciones, paneles especializados, concursos, actos sociales y sesiones de networking, lo que ha permitido a los participantes disponer de una agenda intensa y orientada a la colaboración.

La capacidad del ICS para concentrar conocimiento y perspectivas diversas ha reforzado su valor como foro de referencia para una industria que opera en un entorno en constante evolución.

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha señalado que "la colaboración con un foro como el International Cruise Summit ha puesto de manifiesto la importancia de acompañar a una industria que destaca por su visión internacional y por su capacidad para generar conexiones entre destinos y profesionales".

Díaz ha subrayado además que "esta colaboración ha ofrecido una ocasión relevante para mostrar el compromiso de la Costa del Sol con un sector que sigue adaptándose y avanzando en un contexto global cambiante".

A lo largo del encuentro, los delegados han tenido acceso a contenidos orientados a analizar los principales retos y oportunidades del sector, desde la evolución de la demanda hasta la capacidad de las compañías para mantener su competitividad en un mercado dinámico.

La estructura del ICS, basada en sesiones de trabajo y espacios diseñados para el intercambio directo, ha favorecido la creación de nuevas alianzas y la consolidación de relaciones entre profesionales de distintas áreas de la industria.

La participación de Turismo Costa del Sol en esta edición ha permitido asociar la imagen del destino a un entorno profesional de alto nivel y alineado con la innovación y la estrategia a largo plazo.

Díaz ha añadido que "formar parte de este encuentro ha ofrecido una oportunidad para reforzar la presencia de nuestro destino en un foro que destaca por su capacidad para anticipar tendencias y favorecer la colaboración entre actores clave del sector".

El director gerente ha destacado también el valor de este tipo de acciones para mantener un posicionamiento activo y una relación constante con los profesionales que influyen en la toma de decisiones dentro de la industria de cruceros.