La Costa del Sol refuerza su posicionamiento en el segmento premium con una acción propia en Dubái - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha desarrollado en Dubái una nueva acción promocional centrada en el turismo de lujo, bajo el formato 'Experiencia Costa del Sol + Cena Networking', con el objetivo de fortalecer la presencia del destino en los mercados del Golfo Pérsico. La iniciativa, organizada directamente por la entidad y en colaboración con el Consejo de Cooperación del Golfo (GCC), ha permitido estrechar vínculos con agencias especializadas y reforzar el posicionamiento del destino entre los operadores de alto nivel del área.

Así lo ha dado a conocer Turismo Costa del Sol en un comunicado, en el que detalla que el formato combinó una presentación experiencial del destino con un encuentro profesional en un ambiente distendido, que facilitó el intercambio directo entre los representantes de la Costa del Sol y los principales agentes del segmento lujo. En cada sesión participaron entre diez y quince agencias de viajes de Dubái, todas ellas enfocadas en clientes de alto poder adquisitivo.

Según ha explicado el director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, "estas acciones permiten mantener un contacto directo con los profesionales que influyen en la decisión de viaje de un público de alto nivel, que busca destinos seguros, con calidad y experiencias únicas".

Y ha añadido que Dubái y el conjunto del Golfo constituyen un mercado estratégico para la provincia de Málaga, tanto por su conectividad internacional como por el crecimiento sostenido del turismo de lujo en la región.

Como en años anteriores, Turismo Costa del Sol ha reservado ocho plazas para sus miembros asociados, con el fin de facilitar la participación del tejido empresarial malagueño. La adjudicación de estas plazas se realizó mediante sorteo entre todas las empresas interesadas, garantizando transparencia y representatividad en la selección.

La acción se ha enmarcado en la estrategia de diversificación de mercados de Turismo Costa del Sol, orientada a reforzar su presencia en destinos emisores con alto potencial de gasto y estancias prolongadas. Estos encuentros permiten trasladar a los profesionales internacionales la amplia oferta del destino, desde su infraestructura hotelera y gastronómica hasta su propuesta cultural, deportiva y de bienestar.

Antonio Díaz ha subrayado además que "la Costa del Sol reúne todos los atributos que el viajero de lujo valora: clima, conectividad, hospitalidad y una oferta de servicios de primer nivel". Destacó también la importancia de la colaboración público-privada para consolidar la imagen del destino como referente del turismo de excelencia.

Con esta acción en Dubái, Turismo Costa del Sol refuerza su proyección internacional y continúa posicionando la marca Costa del Sol en los principales foros turísticos del mundo. La colaboración con el Consejo de Cooperación del Golfo (GCC) amplía las oportunidades de promoción en un mercado que valora la exclusividad, la calidad y la autenticidad, reafirmando a la provincia de Málaga como uno de los destinos más atractivos para el viajero premium internacional.