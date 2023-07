Crespo destaca que Junta y Estado han iniciado el grupo de trabajo técnico de impulso a la desaladora de La Axarquía

SEVILLA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha informado de que este miércoles se está llevando a cabo una reunión técnica con el Gobierno central en el grupo de trabajo de la desaladora de aguas marinas para la Axarquía, en concreto, para "impulsar de forma diligente" esta infraestructura que, ha dicho, es "muy importante" y de "competencia estatal".

Así lo ha asegurado en la comisión del Parlamento andaluz en respuesta al diputado socialista Josele Aguilar, quien ha cuestionado por qué no se ha resuelto el concurso de una obra que cree "muy importante" y que ha pedido a la consejera que "asuman competencias, pónganse a trabajar, intenten solventar, aunque ya van algo tarde, un problema grave en la Axarquía y si no lo sabe o no puede, dimita".

Según Crespo, la reunión de este miércoles es "para organizar la integración y fusión del trabajo técnico privado para lograr un coste asequible" para los sectores productivos y los municipios de esta zona. Así, ha señalado que "se están dando pasos de gigante" en la Axarquía y ha apuntado que "se ha pasado a 21 hectómetros cúbicos ya --en septiembre serán 31 hectómetros-- y la Autovía del Agua de 200 a 400 litros por segundo ya".

"Si tengo que dimitir yo por poner 31 hectómetros cúbicos en la Axarquía de cero que había, pues qué tendrían que haber hecho ustedes antes", ha respondido Crespo, coincidiendo con Aguilar en la importancia de la desaladora, tanto que ha dicho que han tenido "numerosas reuniones" con el secretario de Estado "para sacar adelante esta desalación que es de competencia estatal".

Ha explicado que la idea en principio era "poner en marcha la adjudicación de una privada", pero ha apuntado que "el Gobierno de España y la Junta de Andalucía acordamos una desalación que es fundamental para la zona y, por tanto, se trabaja en la integración y fusión de los trabajos técnicos privados con la desaladora pública; eso es lo que determina el acuerdo".

La consejera ha dicho a Aguilar no entender por qué "no le informa su ministerio de que se está produciendo esa reunión". "Están ustedes un poco disgregados, no les dan la información del día de hoy y ha venido sin la información actualizada", ha apuntado.

"Por una vez que nos ponemos de acuerdo con el Gobierno de España, habla usted que estamos confrontando en la desaladora de la Axarquía", ha asegurado Crespo, quien ha dicho no entender "qué polémica es la que quieren ustedes sacar" y quien ha destacado que "desde el Gobierno andaluz siempre hemos señalado como prioritarias para Andalucía las desaladoras de La Axarquía y el Levante Almeriense".

Ha admitido que "la Axarquía tiene una situación compleja", pero ha destacado esos 31 hectómetros cúbicos en septiembre entre aguas regeneradas y la Autovía del Agua desde el Atabal", que "es ya una realidad, no es un proyecto".

También se ha referido a los tratamientos terciarios de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Nerja (Málaga) y ha detallado que las obras para su puesta en marcha están incluidas en el Decreto de Sequía de Andalucía aunque se trata de "una depuradora que ha hecho el Estado". El objetivo, ha explicado, es que los agricultores de la zona dispongan de recursos hídricos adicionales para utilizar en el riego de sus explotaciones.

Aguilar, por su parte, ha recordado que en enero se dijo que estaban valorando las tres ofertas presentadas. "Estamos en julio y parece ser que todavía deben de estar evaluándolas porque no se ha resuelto", ha lamentado, apuntando que el Estatuto establece la competencia que tiene la comunidad en aguas interiores. "Ustedes no son unos recién llegados a la Junta, el Gobierno de Juanma Moreno ya lleva cinco años, usted lleva cinco años", ha señalado.

"Y yo no me explico que en este Edén en el que ustedes han convertido a Andalucía, según dicen, desde que está Moreno, en la Axarquía estemos con cortes de agua para abastecimiento humano y por supuesto lo que se está sufriendo también en los regadíos", ha ironizado.

El parlamentario socialista también ha señalado que "dicen que van licitando, movilizando, en ese eufemismo, pero la realidad es que no se están recibiendo todavía los hectómetros cúbicos". "Cuando la Axarquía sea el desierto de Taberna, igual llevan esas obras que prometieron hace más de cinco años", ha criticado.

"La gente de la Axarquía ya sabe que si ustedes son especialistas en algo, y lo ha demostrado el señor Feijóo, es en la mentira", ha manifestado Aguilar, quien ha instado a la consejera a que "deje de confundir y confrontar con el Gobierno de España". "Asuma sus responsabilidades, asuma sus competencias, deje de culpar al Gobierno de España o a la Unión Europea o a cualquiera que pasa por allí, menos Moreno que, por supuesto, no tiene culpa de nada", ha ironizado.

La consejera ha insistido en que "todos son actuaciones" y ha apuntado que este pasado martes se llevó al Consejo de Gobierno "la toma flotante de la Viñuela". Asimismo, ha destacado el esfuerzo "muy especial" que está haciendo la Cuenca del Sur sobre la Axarquía, "con buenas directrices y con recursos económicos; mientras que antes le daban cero directrices y cero recursos económicos".

"Estamos preparando hídricamente a Andalucía para hacer frente no sólo ante la sequía actual sino para hacer frente a efectos del cambio climático", ha manifestado.