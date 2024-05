Crespo (PP): "No podemos ideologizar el agua. Es un tema de Estado que tenemos que llevar a Bruselas"

870015.1.260.149.20240510141258 La candidata número dos del PP a las elecciones europeas, Carmen Crespo, ha participado este viernes en la clausura de la Unión Intermunicipal Provincial del partido en Málaga. - ÁLEX ZEA / EUROPA PRESS

MÁLAGA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata número 2 al Parlamento Europeo del Partido Popular, Carmen Crespo, ha defendido este viernes en Málaga que no se debe "ideogolizar el agua", y al respecto ha dicho que se trata "de un tema de Estado que tenemos que llevar a Bruselas con los fondos europeos".

En este sentido se ha pronunciado durante su intervención en la clausura de la Unión Intermunicipal Provincial del PP de Málaga en el que también han intervenido el presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno; el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Elías Bendodo; la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro; y el alcalde de la capital, Francisco de la Torre.

En su intervención, y de cara a las elecciones al Parlamento europeo del próximo 9J, la ex consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha hecho especial hincapié en defender las políticas en materia hídrica del PP al frente del ejecutivo autonómico andaluz, así como en el sector primario, a la vez que ha reclamado más y mejor aplicación de los Fondos Next Generation.

Carmen Crespo ha calificado como "clarísima" la política hídrica del PP al frente de la Junta, destacando los 400 millones de euros de inversión; y también ha incidido en cómo el Gobierno andaluz ha asumido competencias en materia de desalación que están permitiendo "una revolución hídrica de las aguas regeneradas".

"Tenemos que enseñar en Europa muy claro que todas las fuentes hídricas son necesarias" ha dicho la candidata 'popular', que ha señalado que en Andalucía "nos hacen faltas todas". A renglón seguido se ha preguntado quién decide los límites a la hora de seleccionar las fuentes, "¿la vicepresidenta del Gobierno?", ha dicho en alusión a la candidata del PSOE, Teresa Ribera, y ha contestado que deben ser los científicos, a lo que ha sumado otra reflexión: "No podemos ideologizar el agua. La ideología del agua es un tema de Estado que tenemos que llevar a Bruselas con los fondos europeos".

Al respecto de estos fondos, Crespo ha parafraseado al presidente de la Junta y del PP de Andalucía, Juanma Moreno, y ha criticado que la mayoría de los 12.000 millones en el Ministerio de Transición Ecológica se estén dedicando a temas energéticos y que no se dediquen más al tema hídrico o en la modernización de regadíos "que sirven para alimentar los europeos". "Ha sido el mayor error en la gobernanza del Next Generation que ha hecho el Gobierno de España", ha subrayado.

Así, también ha puesto en valor cómo el Gobierno andaluz del PP "ha cogido las riendas y ha hecho obras hidráulicas que incluso no eran competencia de la Junta", y ha dicho que ahora "hay que empujar para que las competencias del Estado estén realizadas en nuestra tierra. Son esenciales para el presente y el futuro".

Crespo ha criticado que la candidata que encabeza la lista socialista en Bruselas significaría que ésta llevaría allí su "tesis ideologizada de la política del agua", que la candidata 'popular' ha sintetizado en "no a las presas, no a los trasvases y una política que no es esencial e integral para un Gobierno".

En contraposición ha dicho que "desde el sur, desde los que estamos más afectados por el cambio climático, somos equilibrados, pero necesitamos hacer una política europea que venga a sumar a la capacidad de las tierras productivas como la nuestra, tanto agrícolas como turísticas".

Tras defender que todas las fuentes hídricas son necesarias, la candidata 'popular' ha defendido "sostenibilidad y agua para el Next Generation desde Andalucía y desde Europa", lo que ha dicho que es "fundamental para nosotros, para comer y para beber".

También ha señalado que la candidata Ribera "será el bastión de ir en contra de los regadíos en toda Europa", ante lo cual ha defendido que el PP apuesta por la "ecuanimidad" en lo que se establece en todas las cuestiones hídricas.

GESTIÓN DEL PP EN ANDALUCÍA

Crespo ha dicho sentirse orgullosa de pertenecer a un partido que ha puesto en la Junta "al mejor presidente de Andalucía de la historia" --en alusión a Juanma Moreno--, y ha destacado "el cariño" que Moreno recibe allá dónde va, y más concretamente en Cataluña. "Un presidente que lo está haciendo bien en la gestión para nuestra tierra y que eso es lo que desean los catalanes para su tierra", ha añadido.

Así, ha parafraseado a Moreno con la frase "Andalucía sin Europa no sería lo mismo", y en este sentido ha dicho que la Unión Europea necesita "un partido fuerte, que permita desarrollar y defender los intereses de todos los malagueños, de todos los andaluces y de todos los españoles".

Ha puesto en valor que la Junta y su presidente "es un ejemplo" porque se ha apostado "por la economía circular, por la depuración", y ha agregado que, tras años sin aplicar el canon del agua, "ahora estamos generando posibilidades con la depuración en el 85% del territorio" y ha adelantado que pronto Andalucía será la primera comunidad de España y de Europa en aguas regeneradas, economía circular y en posibilidades hídricas.

SECTORES PRODUCTIVOS

La candidata número 2 del PP ha elogiado al "Gobierno del cambio", del que ha destacado su empuje a los sectores productivos, las inversiones en materia hídrica en toda la región y, más concretamente, en la provincia malagueña. "Hemos conseguido rápidamente el poder tener otra desaladora aquí en la Axarquía. Lo importante ahora es empujar para que el Gobierno de España no pierda ni un minuto en la rapidez de esa desalación de su competencia", ha puesto como ejemplo.

Crespo ha calificado como "drama" para Andalucía que el Gobierno de España tenga un ministro de Agricultura "acomodaticio a las políticas de Sánchez y a las políticas equivocadas de Europa", y lo ha acusado de no defender los intereses de los exportadores cárnicos ante las declaraciones peyorativas de otro ministro y de no ser capaz de enfrentarse cuando hubo una política en contra de las fresas.

"Y tampoco ha querido imponerse en una fiscalidad adecuada para nuestros agricultores. ¿Por qué están los agricultores en la calle, si no quieren estar en la calle? Porque no les da la rentabilidad y la competitividad. Necesitamos una fiscalidad adecuada en estos momentos para hacer rentable y competitivo uno de los sectores económicos más importantes. Ha habido mucha voracidad con los impuestos por parte del Gobierno de España y eso se tiene que acabar con este sector", ha añadido.

Y respecto al sector primario también ha señalado que "este es un sector especial que necesita de un apoyo especial y que necesita de una reforma laboral adecuada a los intereses de nuestros agricultores", y ha puntualizado que "vamos adelante con nuestros agricultores y ganaderos, vamos a dar oportunidades lo que no han hecho otros y con ello quiero decir que tenemos una oportunidad en las elecciones europeas".

"Vamos a defender nuestro país y nuestros sectores económicos, agrario, pesquero y ganadero con uñas y dientes. Lo vamos a hacer porque podemos hacerlo y porque sabemos hacerlo", ha señalado Crespo, que, para concluir ha dicho del PP que "somos un partido de Estado que tiene las cosas claras, que sabemos cómo defender a nuestros sectores productivos, que desde luego no vamos a permitir que ataquen a nuestro país, ni desde luego vamos a permitir que ataquen a nuestra comunidad con la falta de financiación".