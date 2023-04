CS exige al Gobierno que "no privatice la torre de control de Málaga" e insta a la Junta a que se pronuncie públicamente

MÁLAGA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (CS) ha exigido al Gobierno central que "no privatice la torre de control" de Málaga y ha instado a la Junta "a que se pronuncie públicamente".

La candidata de Ciudadanos (CS) a la Alcaldía de Málaga, Noelia Losada, ha mantenido una reunión esta semana con controladores aéreos de la torre de control de Málaga, que le han mostrado su preocupación por la intención que tiene el Gobierno central de externalizar esta infraestructura. "El silencio público que mantiene al respecto la Junta de Andalucía alimenta aún más la preocupación de este colectivo", ha abundado.

Por ello, Losada, que ha estado acompañada en el encuentro por su número 2, Alejandro Carballo, ha anunciado que la formación naranja llevará una moción a la próxima Comisión de Economía, que se celebrará el jueves en el Ayuntamiento.

CS ha reiterado que "se opone frontalmente a la externalización de un servicio clave para un

que llega a canalizar a más de 20 millones de viajeros al año o más de 9.000 a la hora y exige un pronunciamiento institucional de la Junta de Andalucía".

"El Gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha tomado la decisión de privatizar la gestión de las torres de control de siete aeropuertos de nuestro país, entre ellos el de Málaga. Y ya lo hicieron anteriormente en varios centros más. Esta voluntad de privatización ha producido gran intranquilidad a los 130 trabajadores de esta instalación", ha advertido Losada.

Asimismo, ha lamentado que "no se puede tocar una piedra angular para el desarrollo de Málaga como es el aeropuerto. Y menos su cerebro operativo. Ciudadanos estamos radicalmente en contra. Y lo entendemos menos de un Gobierno al que siempre se le llena la boca con lo público. Hay mucho en juego".

"El aeropuerto de Málaga constituye un buen ejemplo de funcionamiento y operatividad. Y lo que funciona no debe tocarse. Hablamos tradicionalmente del cuarto aeropuerto de España en volumen de operaciones y la principal vía de acceso al Sur de Europa. Es más, en el primer trimestre de este año hemos adelantado a Palma de Mallorca. Baste como ejemplo que gracias al Plan Málaga, que lo amplió estratégicamente, el Aeropuerto ha llegado a ver cómo pasan en un solo año más de 20 millones de viajeros. Fácilmente estamos hablando de una contribución al PIB provincial por encima del 30% según diversos estudios", ha expresado la candidata.

Losada ha recordado que la nueva torre de control fue el primer hito del Plan Málaga y que demolición de la anterior, justamente, dejó paso a la construcción de la nueva pista. "Todo ello, junto con la terminal T3 y otras infraestructuras complementarias, dieron una capacidad a nuestro aeropuerto de más de 9.400 viajeros por hora. No hace falta ahondar en más detalles estadísticos. La importancia de mantener las cosas se explica por sí misma".

"Ciudadanos no somos sospechosos de rechazar la colaboración público-privada o de no pensar que la liberalización de ciertos servicios sea una opción deseable. Pero antes de tomar este tipo de decisiones hay que hacer una profunda valoración y análisis. Y si de ese análisis se desprende que el servicio funciona de forma más eficiente desde la gestión pública, el sentido común dicta que es mejor no tocar lo que funciona bien", ha añadido la candidata de CS.

De igual modo, ha recordado que actualmente el servicio lo presta la empresa pública Enaire. Además, ha detallado que también realizan labores de centro de aproximación de los vuelos al aeropuerto en un radio de cientos de kilómetros.

En el expositivo de la moción, CS ha explicado que Enaire es una empresa puntera en la actualidad en su ámbito y que, en particular en Málaga, tiene grandes proyectos en marcha para aumentar la capacidad aeroportuaria, estudios basados en la experiencia de los trabajadores. La experiencia de los trabajadores resulta, a juicio de la formación, "una garantía de seguridad y solvencia dentro de una actividad tan delicada, con vidas en juego. Dichos motivos de seguridad hacen que países como Estados Unidos ni se planteen privatizar estos servicios".