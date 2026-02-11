CSIF-A critica la precariedad laboral del personal de gestión telefónica y técnicos del 112 y reclama su integración

Manifestación en Málaga del personal de gestión telefónica y técnicos del 112. - CSIF-A

MÁLAGA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía ha criticado este miércoles la precariedad e inestabilidad laboral del personal del 112, tanto el de gestión telefónica como técnicos de Emergencias, a pesar de prestar un servicio esencial para la salud y seguridad de la ciudadanía.

Con motivo del Día Europeo de los Servicios de Emergencias 112 que se conmemora cada 11 de febrero, CSIF ha reiterado en una nota de prensa a la Junta de Andalucía que ponga en valor el trabajo que desarrollan dichos profesionales y que el servicio sea integrado en la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).

Para la central sindical, que este miércoles se ha concentrado en Málaga junto a otras organizaciones en señal de protesta por la situación del colectivo, es "incomprensible" que la Administración andaluza haya creado la EMA y deje fuera al servicio de gestión telefónica y a todo el personal técnico del 112, que en su mayoría llevan más de 20 años prestando su labor a través de empresas subcontratadas, según el relato de CSIF en una nota de prensa.

La organización sindical ha reclamado la gestión directa por parte de la Junta, puesto que la intermediación de empresas concesionarias "distorsiona la realidad de este servicio imprescindible para el bienestar de la ciudadanía". En este sentido, para CSIF, "resulta curioso el doble rasero de la Administración, que considera que estos trabajadores pueden ser personal de empresas privadas, pero cuando hay episodios de alerta climatológica como los de las últimas semanas, se les exige que arriesguen su vida y se incorporen al trabajo porque son personal esencial del 112".

CSIF, asimismo, ha denunciado las "precarias condiciones" con las que trabaja el colectivo, que desarrolla su labor en "circunstancias lamentables, con amplios horarios y sueldos bajos, sin tener en cuenta su experiencia ni su antigüedad e incluso son obligados, en el caso del personal técnico, a realizar guardias no pagadas y ven reducidos sus salarios en un 33% en caso de baja laboral".

Para CSIF es "urgente" la negociación de un convenio sectorial propio para estos profesionales que "dignifique" su labor diaria y "reconozca" la especialización que exige su trabajo, ya que "actualmente se rigen por uno de telemarketing, cuando la realidad es que no venden productos, sino que salvan vidas".

El actual convenio, asegura, "no da cobertura" a las necesidades de la plantilla "ni se corresponde" con el trabajo que realizan para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía y que conlleva "una gran responsabilidad y una enorme carga emocional, puesto que llegan a tomar decisiones críticas en segundos". "En muchos casos son los primeros que atienden a quienes piden auxilio ante una riada, un incendio, o cuando un familiar tiene problemas para respirar o presenta alguna dificultad y se teme por su vida", ha concluido el sindicato.