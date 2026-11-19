Archivo - Imágenes de la concentración convocada por los sindicatos por el "incumplimiento" del pacto por la atención primaria, a 23 de octubre de 2024, en Málaga, Andalucía (España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado una denuncia ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) para solicitar que investigue la reducción de los servicios de vigilancia privada en el Aeropuerto de Málaga- Costa del Sol, atribuida a AENA, y compruebe si estas medidas pueden afectar a la seguridad de los pasajeros y a la protección de las instalaciones aeroportuarias.

Según ha informado la organización sindical en una nota, el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol ha comenzado noviembre con una importante reducción de sus servicios de vigilancia privada. Según la información trasladada a los representantes sindicales de Trablisa, la empresa adjudicataria del servicio, "los recortes contemplados alcanzan las 111 horas diarias, afectando de forma indefinida tanto a puestos fijos como a servicios variables de vigilancia".

De hecho, ya se ha producido los primeros cortes de contratos de personal eventual y fijo discontinuo, según ha apuntado CSIF, quien ha precisado que esta decisión, que no ha sido consensuada con los trabajadores, supone la reducción de efectivos en determinados accesos, la eliminación de puestos de vigilancia, la supresión de servicios de patrulla y cambios en los controles de vehículos.

Por ello, CSIF ha considerado "especialmente preocupante" que esta reducción de recursos pueda traducirse en una menor capacidad de prevención, vigilancia y respuesta ante posibles incidentes, así como en una sobrecarga de trabajo para los profesionales que continúan prestando servicio.

A su juicio, la seguridad aeroportuaria no puede quedar supeditada exclusivamente a criterios de ahorro económico u optimización de recursos, sino que "cualquier reorganización debe garantizar el mantenimiento efectivo de las condiciones de protección de los viajeros, trabajadores e instalaciones".

La central sindical ya trasladó el pasado 4 de noviembre un escrito a la dirección del Aeropuerto y al departamento de Seguridad Aeroportuaria solicitando información detallada sobre los servicios afectados, los horarios, los criterios utilizados para aplicar las reducciones y las evaluaciones realizadas para determinar su posible impacto sobre la seguridad.

En este sentido, la Central Sindical ha advertido de que esta situación debe analizarse teniendo en cuenta el continuo crecimiento de la actividad del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, una de las principales infraestructuras aeroportuarias del país.

Durante el primer semestre de 2026, el aeropuerto contabilizó 13.226.525 pasajeros, un 6,7 % más que en el mismo período del año anterior, y registró 91.388 operaciones, lo que supone un incremento del 4,5 %. Solo durante junio pasaron por sus instalaciones 2.771.417 viajeros y se realizaron 19.038 operaciones, según ha informado el sindicato.

Ante estas cifras, CSIF ha considerado "imprescindible" que las necesidades de vigilancia se evalúen en función de la afluencia real de viajeros, especialmente durante las horas punta, y que se garantice "una cobertura suficiente" para atender simultáneamente las distintas funciones de seguridad.

Para la central sindical "no resulta razonable reducir los recursos de vigilancia sin acreditar previamente que se mantienen todas las garantías de seguridad en una infraestructura que registra máximos históricos de actividad".

En su denuncia, la central sindical ha solicitado a AESA que verifique si las dotaciones actuales permiten mantener adecuadamente las funciones de inspección y control de accesos a zonas restringidas, vigilancia de terminales e instalaciones, inspección de equipajes y patrullas perimetrales, entre otras actividades esenciales.

Asimismo, ha reclamado que se compruebe la cobertura efectiva durante los relevos, descansos, incidencias operativas y períodos de máxima afluencia, para evitar que una reducción de efectivos pueda generar situaciones de insuficiencia en determinados puntos o franjas horarias.

A través de esta denuncia, CSIF ha solicitado formalmente a AESA que valore iniciar actuaciones inspectoras para determinar el alcance real de las reducciones.

También ha reclamado que se requiera a AENA y, cuando corresponda, a la empresa adjudicataria la documentación que justifique las modificaciones introducidas, incluidas las evaluaciones de seguridad y los informes que acrediten el mantenimiento de una cobertura adecuada.

Finalmente, la central sindical ha reiterado que la protección de los pasajeros, las condiciones laborales de los profesionales de seguridad privada y la calidad del servicio deben constituir prioridades irrenunciables en la gestión de una infraestructura estratégica para Málaga y para el conjunto de Andalucía.

CSIF ha exigido a AENA "transparencia" sobre los recortes y reclama a AESA una "supervisión rigurosa que garantice que el crecimiento del aeropuerto vaya acompañado de los recursos de seguridad necesarios".