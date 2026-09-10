CSIF Málaga cumple una década acompañando a cerca de 5.000 docentes en sus primeros pasos como funcionarios

Imagen de una nueva edición de las jornadas presenciales de CSIF Málaga dirigidas a los nuevos funcionarios docentes en prácticas. - CSIF MÁLAGA

MÁLAGA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, primera fuerza sindical en la educación pública andaluza, ha celebrado este pasado miércoles una nueva edición de sus jornadas presenciales dirigidas a los nuevos funcionarios docentes en prácticas, una iniciativa que cumple una década de trayectoria acompañando al profesorado malagueño en uno de los momentos más importantes de su carrera profesional.

A lo largo de estos diez años, el sector de Educación de CSIF Málaga ha asesorado y acompañado a cerca de 5.000 docentes, consolidando estas jornadas, año tras año, como "una cita de referencia" para los funcionarios docentes en prácticas de la provincia, según ha informado la organización sindical en una nota.

La iniciativa nació con el objetivo concreto, que continúa plenamente vigente, de "facilitar la incorporación a la función pública docente y ofrecer información, asesoramiento y acompañamiento ante las numerosas dudas administrativas y laborales que aparecen después de superar el proceso selectivo".

Así lo ha explicado el responsable de CSIF Educación Málaga, Francisco González, quien ha señalado que "aprobar una oposición supone culminar años de esfuerzo, pero también marca el inicio de una etapa completamente nueva en la que surgen muchas preguntas".

"Nuestro objetivo es que ningún compañero o compañera tenga que afrontar solo ese proceso y que disponga desde el primer momento de información fiable y del respaldo necesario", ha añadido.

Durante la jornada, el equipo de CSIF Educación Málaga ha explicado a las personas asistentes los principales procedimientos que deberán afrontar los nuevos funcionarios durante el curso, incluyendo cómo se desarrolla la fase de prácticas, qué formación deben realizar, cómo será su evaluación y cuáles son las tareas y funciones que tendrán que desempeñar.

"En encuentros como este los nuevos docentes pueden abordar de forma directa cuestiones relacionadas con sus condiciones laborales y retributivas que no se habían planteado hasta ahora y que generan muchas dudas", ha subrayado González.

Entre ellas, hay cuestiones que son especialmente preguntadas, como todo lo que tiene que ver con sus "derechos y procedimientos que encontrarán posteriormente como funcionarios de carrera, entre ellos trienios, sexenios, Muface, permisos, excedencias o concursos de traslados".

Para CSIF, además, estas jornadas cumplen también "una importante función preventiva" para evitar que el desconocimiento de los procedimientos administrativos y las obligaciones propias de esta nueva etapa genere una incertidumbre añadida entre profesionales que afrontan por primera vez su incorporación como funcionarios docentes.

"Queremos que su primera preocupación sea enseñar y desarrollar su trabajo con las mejores condiciones posibles, no enfrentarse solos a una maraña de procedimientos administrativos", ha subrayado González.

UNA DÉCADA, CERCA DE 5.000 DOCENTES Y UNA CITA DE REFERENCIA

CSIF Educación Málaga ha puesto en valor la continuidad de una iniciativa que, después de diez años y cerca de 5.000 docentes atendidos, se ha convertido en una cita consolidada para quienes comienzan su trayectoria como funcionarios docentes.

"Cada año comprobamos que existe una necesidad real de información y acompañamiento en esta etapa y desde CSIF queremos seguir siendo ese punto de apoyo desde el primer día", ha señalado el responsable sindical.

Para los nuevos funcionarios estas jornadas son un espacio en el que resolver sus primeras dudas, conocer los procedimientos que deberán afrontar y recibir orientación sobre sus derechos y obligaciones.

Un acompañamiento que, además, no termina cuando finaliza la jornada, sino que continúa posteriormente ante las consultas, incidencias o necesidades que puedan surgir durante el periodo de prácticas.

Para CSIF, la consolidación de estas jornadas refleja también la importancia de un sindicalismo cercano al profesorado, ya que "no se trata únicamente de organizar una jornada informativa, sino de acompañar al docente cuando comienza su vida como funcionario, explicarle sus derechos y estar disponible cuando surgen los problemas".

El sindicato ha incidido además que la incorporación de nuevos funcionarios supone una oportunidad para seguir reforzando y dignificando la profesión docente. Por ello, CSIF continuará reclamando ante la Administración educativa mejoras relacionadas con las condiciones laborales del profesorado, la reducción de la burocracia, unas ratios adecuadas, la prevención de riesgos laborales y psicosociales y el reconocimiento profesional y retributivo de los docentes.