Cuatro datenidos tras caer una célula criminal a la que se atribuye una decena de robos en viviendas en Málaga

Cae una célula criminal a la que se atribuye una decena de robos en viviendas de la provincia - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Málaga una célula criminal de procedencia chilena a la que se atribuye una decena de robos con fuerza en viviendas.

En el marco de la operación hay cuatro personas detenidas, entre ellas tres hombres y una mujer, todos por su presunta implicación en la trama, y se han esclarecido hechos delictivos cometidos en el distrito Este de la capital y las localidades malagueñas de Nerja y Mijas, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado. Los cuatro arrestados han ingresado en prisión provisional por orden de la autoridad judicial competente.

Los autores, especializados en escalo y fractura de cerraduras y ventanas, actuaban en zonas de alto poder adquisitivo, con predilección por inmuebles cercados por un muro perimetral. Su objetivo era dinero en efectivo, joyas y objetos de valor.

La investigación, llevada a cabo por agentes adscritos al Grupo de Robos de la Comisaría Provincial de Málaga, comenzó el pasado mes de octubre tras detectarse la presencia de un grupo criminal de carácter itinerante dedicado a la consumación de robos con fuerza en viviendas habitadas.

Tras la recepción de las primeras denuncias, los investigadores comenzaron a seguir el rastro de los artífices de estos hechos, que se habían establecido temporalmente en un piso del centro de Málaga desde donde planeaban sus incursiones delictivas.

Los sospechosos tenían establecido un claro reparto de funciones entre ellos. En este sentido, la única integrante femenina del grupo era la encargada de realizar inspecciones discretas en las urbanizaciones. En su chequeo previo, verificaba la ausencia temporal de moradores en los respectivos domicilios, tocando el timbre y/o observando que no hubiese luces encendidas.

Tras la selección del objetivo, otros dos de los investigados pasaban a la acción. Ataviados con guantes, gorras y pasamontañas, escalaban los muros perimetrales y, una vez superada esta primera barrera, forzaban cerraduras y ventanas con radiales, patas de cabra y destornilladores.

En apenas unos minutos registraban las estancias de las viviendas en busca de dinero en efectivo, joyas y otros efectos de valor. El último de los integrantes de la célula criminal facilitaba el desplazamiento en vehículo y realizaba labores de apoyo a sus compinches. Finalmente, la Policía Nacional localizaba y detenía a los responsables de los robos, frustrando una nueva gira que el grupo ultimaba en la Costa del Sol, en áreas de las localidades de Estepona, Marbella, Torrox y Vélez-Málaga, donde constaban sus últimos movimientos.

Asimismo, han destacado que la trama, si bien estaba especializada en robos con fuerza en viviendas, también practicaba hurtos continuados en grandes superficies comerciales con la utilización de bolsos "apantallados" con los que burlar los sistemas de alarma.

En un registro en un piso del centro de la capital malagueña, que servía de base de operaciones a los investigados, los agentes intervinieron piezas de joyería, dinero en efectivo, relojes, telefonía móvil, ropa de diferentes marcas de prestigio, bolsos "apantallados", herramientas e indumentaria usada en los asaltos. Los cuatro detenidos han ingresado en prisión provisional por orden de la autoridad judicial competente.