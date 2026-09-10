Cuatro detenidos por presunta implicación en delitos de violencia de género en la feria de Ronda (Málaga)

Imagen de efectivos de Policía Nacional en Ronda (Málaga). - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo, con total normalidad, el dispositivo especial para garantizar la seguridad ciudadana y el orden público durante la feria y fiestas de Pedro Romero de Ronda (Málaga). Durante este evento se han detenido a cuatro personas por su presunta implicación en delitos de violencia de género, se han identificado a otras 119 y se han controlado 33 vehículos. De los arrestados, uno de ellos ha quebrantado, supuestamente, una orden de protección sobre una víctima y ya ha ingresado en prisión.

Asimismo, se han levantado ocho actas, la mayoría de ellas relacionadas con sustancias estupefacientes y otra por tenencia ilícita de arma blanca. Por otro lado, según ha informado la Policía Nacional en una nota, en este tipo de dispositivos cobra protagonismo las labores preventivas como la evitación de hurtos, para lo cual se desplegó a los integrantes del Grupo Operativo Local de Policía Judicial tanto en el recinto ferial como en las zonas de mayor afluencia de público, con especial cobertura el día de la afamada 'corrida Goyesca'.

Junto a las acciones encaminadas a impedir determinados ilícitos penales se hizo hincapié en evitar delitos de índole sexual, contando tanto con personal uniformado como de paisano.

Más de 250 agentes dando seguridad a las fiestas Para el dispositivo especial se ha contado con más de 250 agentes de Policía Nacional, tanto de la Comisaría de Ronda --Seguridad Ciudadana, Policía Judicial, Extranjería y Fronteras, y Policía Científica--, así como de otras unidades especiales desplazadas a la localidad tales como la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), la Unidad de Caballería, así como la Unidad de Intervención Policial (UIP), y de la Unidad Aérea de Policía Nacional, que aportaron sus drones y sistemas antidrones, al fin de garantizar la seguridad ciudadana en la Feria y Fiestas de Pedro Romero, y asegurar el normal desarrollo de los eventos festivos programados.

En este contexto, cabe destacar la rápida actuación y presencia de los indicativos de Seguridad Ciudadana, y el refuerzo nocturno de la UPR, así como la colaboración de la Policía Local, un trabajo que ha permitido neutralizar y evitar posibles altercados en el recinto ferial 'Ángel Harillo', previniendo alteraciones significativas del orden público.

Asimismo, el Cuerpo ha destacado también la labor de la Unidad de Caballería de Policía Nacional desplazada hasta la localidad de Ronda, que ha posibilitado que este año el tradicional paseo de caballos en el Recinto Ferial haya podido saldarse sin incidentes.

ESPECTÁCULOS TAURINOS Y DESPLIEGUE DE UNIDADES ESPECIALES

Por otro lado, la Policía Nacional ha querido poner en valor la merecida actuación llevada a cabo en el dispositivo de seguridad diseñado para dar cobertura de seguridad a los diversos espectáculos taurinos y ecuestres, garantizando la protección en los accesos, la evacuación y el perímetro ante la elevada concentración de público asistente, tras no haberse celebrados en las dos ediciones anteriores de la feria rondeña.

Asimismo, los delegados de la autoridad --personal policial de la Comisaría de Ronda-- han velado antes y durante los festejos taurinos por el cumplimiento de la normativa vigente relativa a los mismos, garantizando el orden público y asistiendo de forma directa a la presidencia del festejo.

En el marco del dispositivo, igualmente se llevaron a cabo cuatro Inspecciones en el recinto ferial 'Ángel Harillo', por parte del Grupo de Extranjería y Fronteras, en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Málaga.

Por otra parte, se ha mantenido durante todos los festejos un contacto permanente con el personal de Seguridad Privada desplegado en el recinto ferial, así como con los servicios de emergencia.

Por último, la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Junta de Andalucía llevó a cabo, en las inmediaciones del coso taurino, "una labor activa y preventiva de control y erradicación de la reventa no autorizada, interviniéndose diversas entradas y proponiéndose las correspondientes actas de infracción".