Cuatro graduados de la Universidad de Málaga obtienen el Premio Nacional Fin de Carrera

MÁLAGA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuatro graduados de la Universidad de Málaga (UMA) han sido distinguidos con el Premio Nacional Fin de Carrera de Educación Universitaria (que terminaron el curso 2018-2019), que otorga el Ministerio de Universidades a los egresados que han cursado sus estudios universitarios "con mayor brillantez".

Estos galardones nacionales conceden 57 primeros premios --con una dotación de 3.300 euros--, 57 segundos premios --2.650 euros-- y 57 terceros premios, con una dotación de 2.200 euros cada uno de ellos, han informado desde la UMA en una nota, en la que han indicado que Málaga ha obtenido dos primeros premios, un segundo y un tercer premio.

Los graduados premiados son Juan Jesús Antúnez Muñoz (Económicas) y Juan Luis Onieva Zafra (Ingeniería de la Salud), que han obtenido el primer premio cada uno; Rocío del Carmen Suárez Vallejo (Historia), que ha tenido el segundo; y Fernando Auñón Rodríguez (Ingeniería Mecánica), con un tercer premio.

En este último caso, desde la Escuela de Ingenierías Industriales explican que el tercer puesto se debe a un criterio técnico de valoración, ya que el jurado no ha considerado entre los méritos puntuables el premio interno de la universidad al mejor expediente, a diferencia del premio extraordinario de fin de carrera, que sí se reconoce como mérito oficial en la convocatoria estatal.

Todos los galardonados finalizaron sus estudios en el curso 2018-2019 y alguno de ellos continúa ligado a la UMA. Es el caso de Onieva Zafra, que está terminando el doctorado, y Rocío Suárez, que es integrante del grupo de investigación Dinorama, de la UMA.

Por su parte, Juan Jesús Antúnez trabaja en el Banco de España, en Madrid, mientras que Fernando Auñón lo hace en TDK Electronics, han precisado desde la UMA.

Los Premios Nacionales Fin de Carrera de Educación Universitaria se conceden teniendo en cuenta el expediente académico de los graduados y otros méritos curriculares (becas, premios, participación en proyectos, idiomas y estancias académicas).