Cuatro heridos en un accidente de tráfico en Arriate (Málaga)

Archivo - Hospital de la Serranía de Ronda - JUNTA - Archivo

MÁLAGA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado en la noche de este pasado jueves en la localidad malagueña de Arriate.

Según ha informado el 112, el siniestro tuvo lugar en la MA-7400, en las proximidades del Polígono Arriate, concretamente se ha conocido cuando a las 22,35 horas, recibió una llamada que alertaba de que un vehículo había colisionado con otro y solicitaba asistencia sanitaria para los heridos.

La sala coordinadora ha activado en ese momento al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Guardia Civil de Tráfico, que se han desplazado al lugar del accidente.

Por su parte, los servicios sanitarios han evacuado a los heridos, cuatro hombres de 48, 22, 21 y 20 años, al Hospital Serranía de Ronda.