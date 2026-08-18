Cueva de Nerja vuelve a vestir al Málaga CF en su camiseta prepartido de la temporada 2026/2027

Presentación de la camiseta de entrenamiento del Málaga CF para la termporada 2026/2027. - CUEVA DE NERJA-PEPE ORTEGA

MÁLAGA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Pública de Servicios Cueva de Nerja, Javier Salas, ha visitado este martes las instalaciones del Estadio de La Rosaleda con motivo de la presentación del diseño prepartido del Málaga CF para esta nueva temporada.

Salas ha estado acompañado por el administrador judicial del Málaga CF, José María Muñoz, y el director general del Club, Kike Pérez. Por parte de la Fundación Cueva de Nerja también han asistido el vicepresidente primero y alcalde de Nerja, José Alberto Armijo; la diputada provincial de Málaga, Nieves Atencia; y José María Domínguez, gerente de la Fundación.

La unión entre la Fundación Pública de Servicios Cueva de Nerja y el Málaga Club de Fútbol continuará en esta temporada en la que el Málaga CF ha subido a Primera División.

El logotipo de la cavidad volverá a ocupar un lugar destacado en la camiseta que los jugadores malaguistas lucirán durante los calentamientos de los encuentros oficiales a lo largo de la temporada 2026/27.

El presidente de la Fundación ha destacado la importancia de dar continuidad a esta colaboración afirmando que "la Fundación Cueva de Nerja mantiene un año más su compromiso con el deporte malagueño y, de manera particular, con el Málaga CF. Más aún en una temporada de especial orgullo para los malagueños, en la que el Club ha vuelto a Primera".

"La entidad a la que represento está segura de que volveréis a hacer historia gracias a vuestro esfuerzo, constancia y trabajo en equipo. Enhorabuena por todo lo logrado, nuestros mejores deseos para esta nueva temporada", ha añadido Salas.

El director general del Málaga CF ha afirmado que para el club "es un orgullo volver a lucir el nombre de la Cueva de Nerja, uno de los grandes emblemas de nuestra provincia. Se trata de un referente turístico y patrimonial de primer nivel, cuyo valor trasciende nuestras fronteras. La labor que desarrolla la Fundación Cueva de Nerja para la conservación, investigación y divulgación de este patrimonio es fundamental y, por ello, estamos muy satisfechos de seguir caminando juntos una temporada más".

Con esta renovación, el Málaga CF y la Cueva de Nerja refuerzan un vínculo que trasciende el ámbito deportivo y que permite a ambas instituciones impulsar acciones de colaboración y promoción.

Entre ellas, la visita del club malaguista a la Cueva de Nerja, que permitirá a jugadores y representantes de la entidad conocer uno de los principales referentes patrimoniales y turísticos de la provincia de Málaga.

Asimismo, el logotipo de la Cueva de Nerja continuará presente en la camiseta que los futbolistas del Málaga CF utilizan en los calentamientos previos a los partidos oficiales, consolidando así la visibilidad de la Cueva de Nerja vinculada a uno de los grandes símbolos deportivos de la provincia.