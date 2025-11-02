David Bisbal, Niña Pastori y Vanesa Martín encabezan la programación musical en Málaga hasta final de año

Archivo - El cantante David Bisbal durante un concierto celebrado en Sevilla en 2023. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

David Bisbal, Niña Pastori, Il Divo, Omar Courtz o Vanesa Martín son algunos de los artistas que actuarán en los próximos tres meses en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Además, el Skate Park Málaga Rubén Alcántara, gestionado por el Área de Deporte a través de la empresa municipal, será la sede de diversas competiciones nacionales de esta disciplina deportiva.

El Ayuntamiento, a través de la empresa municipal Málaga Deporte y Eventos, continúa con una programación musical que incluye a artistas reconocidos del ámbito nacional e internacional. La entidad persigue acercar la música, la cultura y el deporte a los diferentes públicos y reforzar la imagen de la ciudad como una de los grandes enclaves para albergar espectáculos de primer nivel, según ha matizado en una nota de prensa.

En el próximo trimestre, ocho grandes artistas cantarán en Málaga. El 8 de noviembre, Los Pecos se reencontrarán con su público en 'Dos voces y una Historia'. Con más de 40 años de carrera ofrecerán un recorrido por sus temas más emblemáticos en una noche cargada de nostalgia y emoción.

El 14 de noviembre, Omar Courtz hará una parada en la capital malagueña con su gira 'Primera Musa World Tour'. El carismático artista puertorriqueño, es conocido por fusionar reguetón, trap y R&B con su estilo personal repasará sus temas más reconocidos junto con nuevas propuestas.

El 7 de diciembre, el Il Divo, el célebre cuarteto vocal, conocido por fusionar ópera y pop, hará disfrutar de una inolvidable velada con sus grandes éxitos con 'Closer'.

El 8 de diciembre más de veinte artistas flamencos dirigidos por Luis Periquín cantarán villancicos jerezanos en 'Así canta Jerez en Navidad'.

El 9 de diciembre la Niña Pastori continuará con el ambiente navideño con 'Navidad con Niña Pastori'. La gran voz flamenca, combinará su disco Feliz Navidad con sus grandes éxitos y clásicos de la temporada, en una puesta en escena emotiva y cargada de ilusión.

El 19 de diciembre, David Bisbal traerá a Málaga su espíritu navideño con 'Todo es posible en Navidad', una mezcla de villancicos renovados y sus éxitos.

La orquesta Johann Strauss dirigida por el genio del violín André Rieu harán vibrar al público los días 26 y 27 de enero.

Finalmente, la cantautora malagueña Vanesa Marín reconectará con con sus raíces y hará vibrar su tierra con su voz que emociona y repertorio que recorre sus grandes éxitos y nuevas canciones en 'Casa Mía'.

En los dos últimos años, el Palacio de Deportes José María Martín Carpena y el Auditorio Municipal Cortijo de Torres, acogieron los conciertos de Lola Índigo; David Bisbal; Raphael; Laura Pausini; Joaquín Sabina; Quevedo; Bryan Adams; Antonio Orozco; Oh See Fest!; o Mónica Naranjo, entre otros artistas nacionales e internacionales.

SEDE DE CAMPEONATOS DEPORTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Además, a las citas musicales, se suma las competiciones deportivas nacionales que albergará en el próximo mes el Skate Park Málaga Rubén Alcántara. En este espacio tendrá lugar el Campeonato de España Skateboarding Iberdrola Series el 14 y 15 de noviembre en la categoría absoluta y sub 12, y la Copa de España de Skate Cross, que será el 22 de noviembre.

En los dos últimos años, Málaga ha sido la sede de competiciones deportivas nacionales e internacionales. Así, el Palacio de Deportes José María Martín Carpena fue la sede el año pasado de la Copa del Rey de Baloncesto 2024, la Premier Padel Tour; la Final de la Copa Davis; y este año ha acogido la Supercopa de Baloncesto.