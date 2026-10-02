David Palomero, ganador del premio Evaristo Guerra de pintura de la Diputación de Málaga con su obra 'Vestigio'

Imagen del profesor de dibujo de Badajoz David Palomero, ganador de la XV edición del Premio de Pintura Evaristo Guerra. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El profesor de dibujo de Badajoz David Palomero ha resultado ganador de la XV edición del Premio de Pintura Evaristo Guerra, dotado con 3.000 euros. Se trata de un certamen convocado por la Diputación de Málaga en colaboración con el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, y que cuenta con una dotación económica de 3.000 euros para el primer premiado, de 1.000 euros para el ganador del primer accésit y de 500 euros para el ganador del segundo accésit.

Según ha informado la Diputación en una nota, David Palomero ha recogido este viernes su premio en un acto en la sala de exposiciones del Convento de San Francisco de Vélez-Málaga junto al diputado Jesús María Claros, el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez y la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Alicia Ramírez.

El jurado, presidido por Evaristo Guerra, ha decidido que Vestigio sería la obra ganadora, por "tener dentro del realismo un marcado carácter contemporáneo, con muy buena composición de luces y sombras". Asimismo, el jurado ha otorgado el primer y segundo accésit, dotados con 1.000 euros y 500 euros respectivamente, a José Javier Rodríguez, por 'Miroir XI', y a Manuel Martín por 'Cuneta', respectivamente.

En cuanto al primero, el jurado ha destacado que se trata de una composición muy actual, interpretando dos espacios de carácter etéreo y a la vez muy unidos", y sobre el segundo, por contar con "pinceladas muy técnicas en la combinación de la vegetación con el cielo amenazante, donde el cableado eléctrico aporta un toque de modernidad".