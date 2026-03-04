Dcoop aplaza la compra del 100% de su filial en EEUU tras las amenazas de Trump

ANTEQUERA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

La cooperativa aceitera Dcoop ha mostrado su preocupación ante las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un posible bloqueo comercial a España y espera que no se produzca; aunque la "incertidumbre" actual lleva a "ralentizar, aplazar o aparcar" la operación de compra del 100% del capital de la compañía oleolícola estadounidense Pompeian, de la que ahora tiene un 50%.

Así lo ha asegurado un portavoz de la empresa, quien en declaraciones a Europa Press ha expresado la incertidumbre existente por si esas advertencias se traducen en que va a haber un gravamen específico y se va a penalizar a los productos españoles que se exportan a Estados Unidos, apuntando que Dcoop exportó en 2025 por valor de 198 millones de euros, "una cantidad importante".

"Esperemos que no sea así", han indicado desde Dcoop, aunque han señalado que este contexto actual "aleja la operación" con Pompeian. Así, sobre la paralización de esta compra, que el presidente de la cooperativa, Antonio Luque, ha confirmado a El Español, desde Dcoop explican que existían negociaciones con dicha compañía, que todavía no se había materializado cuando "se ha cruzado" esta situación.

Al respecto, han apuntado que con esta compra se pretendía reforzar el envío de aceite de oliva, pero han señalado que la "incertidumbre" que ya había de aranceles y lo que pueda decidir ahora Trump respecto al comercio con España "cambia la situación y hay que esperar a ver lo que va a pasar", con lo que esto "ralentiza, aplaza, aparca" la operación, ya que "ante esta situación es complicado seguir negociando al no conocer las condiciones".

Asimismo, han indicado que el conflicto en el Golfo Pérsico está afectando porque "ya se están paralizando" las operaciones y los envíos en tránsito hacia los países de la zona y han incidido en que, aunque están alejados de estos problemas geopolíticos, sí afectan a los productores, en este caso de aceite de oliva, que están a la espera de lo que ocurre, con la esperanza de que no lleguen a materializarse las advertencias.

No obstante, han apuntado que si llega a producirse algún bloqueo comercial debe haber "una defensa por parte de las administraciones", tanto españolas y sobre todo las europeas, para que no se permitan distinciones entre países, "porque eso sería un problema", punto en el que han recordado que ya pasó en el primer mandato de Donald Trump, "donde se impuso un arancel al aceite de oliva español y no al de otros países".