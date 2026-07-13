Declarado el incendio de un camión en la autovía AP-7 de Benahavís dirección Málaga

Incendio AP-7 Benahavís (Málaga) - INFOCA

MÁLAGA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, trabaja, junto al Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga y a efectivos del parque de Marbella contra el incendio de un camión, declarado en la tarde de este lunes en la localidad malagueña de Benahavís.

Emergencias 112 ha informado que entorno a las 17,15 horas de este lunes han recibido más de una veintena de llamadas de conductores que alertaban de que un camión estaba ardiendo en la autovía AP-7 dirección Málaga. En ese momento se ha avisado al Cuerpo de Bomberos, a la Policía Local y a la Guardia Civil.

Así, según han informado desde el Plan Infoca, en un mensaje en su cuenta en X, recogido por Europa Press, hasta el lugar de los hechos se ha desplazado un helicóptero ligero, uno semipesado, un camión autobomba y 26 efectivos por tierra para evitar la afección forestal del incendio.