Declarado un incendio forestal en Nerja (Málaga)

Archivo - Un bombero forestal del Plan Infoca en una imagen de archivo. - PLAN INFOCA - Archivo

MÁLAGA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, trabaja en la extinción de un incendio declarado este miércoles en un paraje del municipio malagueño de Nerja.

Así, según han informado desde el Plan Infoca en un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press, el fuego se ha declarado sobre las 12,59 horas.

Hasta el lugar se han desplazado dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y dos agentes medioambientales. También una autobomba, dos aviones de carga en tierra, un helicóptero semipesado y otro pesado.