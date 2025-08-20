Declarado un incendio forestal en Villanueva de la Concepción (Málaga)

Incendio declarado en Villanueva de la Concepción (Málaga) - PLAN INFOCA

MÁLAGA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, trabaja contra un fuego declarado este miércoles en un paraje del municipio malagueño de Villanueva de la Concepción.

Así, según han informado desde el Plan Infoca en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, el fuego, que afecta al paraje El Higueral, se declaró sobre las 16.40 horas.

Hasta el lugar se han desplazado un helicóptero ligero, un grupo de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente.