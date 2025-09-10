Declarado un incendio en la zona de Boquete de Zafarraya de Alcaucín (Málaga)

MÁLAGA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, trabaja desde primeras horas de este miércoles contra un incendio declarado en la zona de Boquete de Zafarraya en la localidad malagueña de Alcaucín.

Según han informado desde Infoca a Europa Press, los avisos llegaron sobre las 06.00 horas. Hasta la zona se han desplazado cinco grupos de bomberos forestales y cuatro agentes de medio ambiente.

Además, también están en las tareas de extinción dos helicópteros, uno ligero y otro semipesado, y una autobomba. El incendio tiene evolución favorable.