Declarado un incendio en la zona de Montemayor de Estepona (Málaga)

Infoca incendio Estepona. - VÍDEO INFOCA

MÁLAGA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, ha informado de que trabaja para controlar el incendio declarado en la tarde de este jueves en la zona de la urbanización Montemayor de Estepona (Málaga).

Así, el incendio se ha declarado sobre las 16,38 horas y en el lugar hay desplazados un helicóptero ligero, dos semipesados y otro pesado; así como dos aviones de carga en tierra, un Foca del Ministerio de Transición Ecológica y otro de coordinación.

Además, por tierra trabajan en el control del fuego 45 efectivos, y está también en el lugar una autobomba y una unidad médica, han precisado desde Infoca.