Deep Purple, primera confirmación de Starlite 2026 con un concierto el 9 de julio

Archivo - La banda Deep Purple durante un en Madrid en 2024. - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

MÁLAGA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Starlite cumple 15 años en Marbella (Málaga) en 2026 y la primera confirmación musical de esta nueva edición es Deep Purple, leyenda del rock mundial, que actuará por primera vez en este escenario el jueves 9 de julio. Las entradas estarán disponibles este viernes a las 10.00 en starlitefestival.com.

La mítica banda británica ofrecerá al público sus clásicos inmortales como 'Smoke on the Water', 'Highway Star' o 'Hush' en lo que será un concierto "exclusivo e irrepetible, que promete convertirse en una cita legendaria para los amantes del rock", han indicado desde el festival en una nota.

Con más de 100 millones de discos vendidos, una carrera de siete décadas y una influencia decisiva en la evolución del hard rock, Deep Purple sigue siendo una fuerza creativa en los escenarios internacionales, han destacado.

Desde Starlite ha subrayado que este festival es "referente del entretenimiento a nivel global y el mayor punto de encuentro del verano" y ha incidido en "su pionero formato boutique y propuesta experiencial única" que "han trascendido el concepto tradicional de festival", donde la música convive con otras experiencias.

Este festival reúne cada año a grandes artistas nacionales e internacionales en una programación "ecléctica" con cantantes de relevancia internacional y nacional, como Camilo; Ton Jones; Raphael; Texas; Marc Anthony; Alejandro Sanz; Andrea Bocelli; David Bisbal; Jaime Cullum; Lenny Kravitz; Lionel Richie; Maluma o Ricky Martin.

Celebrado en el enclave natural de la cantera de Nagüeles, Starlite es "un santuario para la música en vivo", han asegurado, apuntando que a esta oferta musical se unen varias propuestas gastronómicas y after parties.