Una delegación de Corea del Sur visita la Diputación de Málaga para conocer su programa de sostenibilidad

Visita de una treintena de miembros del Instituto de Desarrollo de Recursos Humanos del Estado de Jenbouk, en Corea del Sur, a la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cerca de una treintena de miembros del Instituto de Desarrollo de Recursos Humanos del Estado de Jenbouk, en Corea del Sur, han acudido a la Diputación de Málaga para conocer de primera mano el programa de sostenibilidad y cambio climático de la institución provincial. Durante la visita, han podido conocer las diferentes vertientes de esta iniciativa, entre ellas los proyectos con los municipios, las actuaciones vinculadas al propio funcionamiento de la Diputación y las labores de divulgación y sensibilización dirigidas a la ciudadanía.

Según ha informado la Institución Provincial en una nota, el vicepresidente de Infraestructura y Territorio Sostenible de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega, ha mostrado su satisfacción por esta visita y ha explicado que 'Málaga Viva' es un programa que lleva diez años desarrollando esta administración. En este sentido, ha señalado que, a lo largo de este tiempo, se han impulsado iniciativas como Bio+a Málaga, se ha creado el Plan de Adaptación al Cambio Climático de la provincia de Málaga, 'AdaptaMálaga', y también se han desarrollado medidas para hacer más eficiente y respetuoso con el entorno el funcionamiento de la propia Diputación.

Ortega ha señalado que "para nosotros es un orgullo y un honor que desde países como Corea del Sur se interesen en nuestro trabajo en esta materia", y ha añadido que la visita de esta delegación permite dar a conocer el camino recorrido por la institución provincial en materia ambiental y de lucha contra el cambio climático.

Durante el encuentro, se ha expuesto el trabajo de 'Málaga Viva' en ámbitos como la eficiencia energética, la gestión responsable del agua y los residuos, la renaturalización o la movilidad. En este último ámbito, se ha detallado el trabajo de la Diputación para que cada municipio cuente con un Plan de Movilidad Sostenible, así como la colaboración en los Planes Municipales contra el Cambio Climático.

Asimismo, se han abordado iniciativas orientadas a mejorar el funcionamiento interno de la Diputación desde criterios ambientales, como el plan de movilidad o las placas fotovoltaicas instaladas en diferentes edificios de la institución. También se ha presentado el portal malagamasviva.org, una herramienta con la que entidades de distinto ámbito pueden dar difusión a sus acciones contra el cambio climático y en favor del medio ambiente.

Con esta visita, la Diputación de Málaga ha reforzado la proyección de su programa de sostenibilidad y cambio climático y comparte con responsables internacionales su experiencia en la puesta en marcha de actuaciones dirigidas a avanzar en la gestión ambiental de la provincia.