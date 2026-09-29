Un Delorean idéntico al de 'Regreso al futuro' llega al Museo del Automóvil y la Moda de Málaga

Delorean en el Museo del Automóvil y de la Moda, en Málaga. - MAM MÁLAGA

MÁLAGA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga (MAM) ha incorporado a su colección un DeLorean DMC-12 Coupé de 1981, un modelo idéntico al utilizado en la trilogía cinematográfica 'Regreso al Futuro', una de las películas que convirtió este automóvil en uno de los grandes iconos de la cultura popular de los años 80.

El vehículo que aterriza al Museo del Automóvil y de la Moda de Málaga, informa el MAM a través de un comunicado, ha sido cedido por el directivo de Google, el malagueño Bernardo Quintero.

"La llegada del DeLorean al MAM, conecta automóvil, diseño, cine y cultura popular a través de uno de los vehículos más reconocibles de la historia reciente", afirma el museo.

El DMC-12 fue diseñado por el italiano Giorgetto Giugiaro y desarrollado con la participación de Lotus, bajo la dirección de Colin Chapman. Su carrocería de acero inoxidable sin pintar, las puertas de ala de gaviota y su configuración de dos plazas lo convirtieron en un automóvil fácilmente reconocible desde su lanzamiento.

La relación del vehículo con su propietario surge de una encuesta en la red social 'Twitter' en 2022 en la que Bernardo Quintero planteó a sus seguidores qué vehículo adquirir. Entre los candidatos, figuraban un Mercedes EQS, un Tesla Model S y un DeLorean. Este último obtuvo el 44,6% de los votos.

A partir de aquella consulta, y con la colaboración de su amigo Fran Manen, de 'Lord Drake Kustoms', Quintero comenzó la búsqueda de una unidad. El proceso culminó con la localización del vehículo en Bélgica y una restauración que se prolongó durante dos años.

La unidad que llega al museo tiene un motor PRV V6 atmosférico de 2.849 cc, desarrollado conjuntamente por Peugeot, Renault y Volvo, con una potencia aproximada de 130 CV y 208 Nm de par. Cuenta con motor trasero, tracción trasera y cambio manual de cinco velocidades.

Más allá de sus características, la historia del DMC-12 está marcada por el proyecto empresarial de John DeLorean, que abandonó General Motors para crear su propia compañía y desarrollar un automóvil diferente a los modelos que dominaban el mercado. La empresa terminó declarada en bancarrota pocos años después, pero el papel del vehículo en 'Regreso al Futuro' transformó su percepción pública y lo convirtió en un icono reconocido por varias generaciones.