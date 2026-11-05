La Denominación de Origen 'Sierras de Málaga' cumple 25 años de transformación y diversidad del sector del vino

La vicepresidenta de Atención al Municipio, María Francisca Caracuel, junto al secretario general del Consejo Regulador, Javier Aranda. - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen 'Sierras de Málaga' cumple 25 años con el apoyo de la Diputación, que participa en la conmemoración de este aniversario que recorre la transformación y diversidad del sector vitivinícola malagueño.

Así lo ha dado a conocer la vicepresidenta de Atención al Municipio, María Francisca Caracuel, junto al secretario general del Consejo Regulador, Javier Aranda.

Caracuel ha incidido en que "la conmemoración de este aniversario cuenta con la participación de la Diputación de Málaga, vinculada a la promoción de los productos agroalimentarios de la provincia y al reconocimiento de un sector estrechamente relacionado con el territorio, la actividad económica y la identidad gastronómica malagueña".

Hace 25 años, hablar de vino de Málaga remitía fundamentalmente a una tradición centenaria ligada a los vinos dulces. La DO 'Sierras de Málaga' nació en 2001 para amparar vinos blancos, tintos y rosados y completar el espacio que históricamente había ocupado la DO Málaga.

Su creación fue el resultado de un proceso que venía gestándose años antes y en el que participaron viticultores, bodegas, investigadores y otros agentes del sector. La puesta en marcha de esta DO abrió una nueva vía para la viticultura provincial: nuevos viñedos, nuevas variedades, otras formas de elaboración y una mirada mucho más centrada en la diversidad de los territorios.

Uno de los puntos de partida fueron las fincas experimentales de Mollina, Torrox y Ronda, donde se estudiaron nuevas variedades de uva y distintas posibilidades de cultivo y elaboración. Aquellos trabajos contribuyeron a ampliar las opciones de la viticultura provincial y sirvieron de impulso para una generación de bodegas que comenzó a explorar otros caminos.

Un cuarto de siglo después, aquella apuesta forma parte del paisaje vitivinícola malagueño, mucho más diverso. La Serranía de Ronda, la zona norte de Málaga, la Axarquía, los Montes de Málaga y la zona de Manilva presentan condiciones muy diferentes de suelo, altitud, orientación y clima. Esa diversidad se refleja hoy en los vinos amparados por Sierras de Málaga.

UN ANIVERSARIO PARA ENTENDER EL CAMBIO El 25 aniversario se plantea no solo como una conmemoración, sino como una oportunidad para recuperar los principales hitos de este proceso y explicar cómo ha evolucionado la viticultura malagueña desde 2001.

El presidente del Consejo Regulador ha señalado que "cumplir 25 años de la Denominación de Origen Sierras de Málaga es celebrar un cambio profundo en la viticultura de nuestra provincia".

"Es la historia de viticultores y bodegas que apostaron por nuevas formas de interpretar nuestros territorios, por recuperar y explorar variedades autóctonas y foráneas y por demostrar la enorme diversidad que existe detrás del viñedo malagueño. Hoy, Sierras de Málaga es el resultado de ese esfuerzo colectivo y, al mismo tiempo, un punto de partida para seguir construyendo el futuro del vino de nuestra provincia", ha agregado.

La campaña conmemorativa se desarrollará durante los próximos meses bajo el lema 'Con nosotros VINO una revolución' y poniendo el foco en cuatro conceptos vinculados a la evolución del sector: libertad, creatividad, diversidad y carácter.

Una de las iniciativas que formará parte del aniversario será una edición especial de Sábados de Vino en el Museo del Vino Málaga, el programa de catas dedicado a los vinos de la denominación. Las distintas sesiones permitirán recorrer, a través de las copas, algunos de los cambios experimentados por Sierras de Málaga en estos 25 años. El calendario y la información para participar estarán disponibles en www.museovinomalaga.com.

UNA GENERACIÓN DE VITICULTORES Y BODEGAS

De forma paralela, el aniversario tendrá también como protagonistas a las bodegas y viticultores. A lo largo de los próximos meses se recuperarán historias personales, variedades, territorios y proyectos vinculados a estos 25 años, además de algunos de los principales hitos que explican cómo se produjo esta transformación.

La efeméride quiere reconocer el trabajo colectivo que ha contribuido a ampliar las posibilidades del vino malagueño y a consolidar una viticultura capaz de expresar la diversidad de la provincia. Veinticinco años después de su creación, la DO Sierras de Málaga mira al futuro desde una historia compartida por quienes han impulsado este cambio en los viñedos y las bodegas malagueñas.