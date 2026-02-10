Derrumbe sin heridos del falso techo de un aula del colegio rural de Parauta (Málaga)

MÁLAGA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El falso techo de un aula del Colegio Público Rural (CPR) 'Alto Genal' en el municipio malagueño de Parauta se ha derrumbado este martes sin que se hayan producido daños personales.

Así lo han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Málaga, que han precisado que en el momento del derrumbe, pasadas las 12.30 horas, no había nadie en el aula afectada, si bien tras el suceso, los alumnos del colegio han vuelto a sus casas.

Desde el sistema Emergencias 112 de la Junta han confirmado que se han registrado llamadas que alertaban de este suceso, por el que han movilizado a Bomberos, Guardia Civil y Policía Autonómica, además de que el Ayuntamiento que ya conocía la situación. Emergencias ha recibido la confirmación de que no había ni heridos ni atrapados.

Los bomberos se han encargado de realizar el saneamiento del falso techo derrumbado tanto en un aula como en un baño del referido centro escolar del municipio malagueño del Valle del Genal en la comarca de la Serranía de Ronda.