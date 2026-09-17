Descubren en la Cueva de Nerja (Málaga) una pista clave sobre el origen de la dolomita y su formación a baja temperatura

El trabajo forma parte de la tesis doctoral de Sarah Bonilla-Correa, estudiante de doctorado de la UGR, bajo la dirección de las profesoras Encarnación Ruiz-Agudo y María Pilar Asta Andrés. - UGR

GRANADA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Departamento de Mineralogía y Petrología de la Universidad de Granada (UGR), del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (CSIC) y de la Universidad de Málaga (UMA) han identificado por primera vez en un entorno natural unas fases minerales que actúan como paso previo a la formación de dolomita y magnesita. El hallazgo se ha realizado en los depósitos conocidos como 'moonmilk' de la Cueva de Nerja (Málaga) y aporta nuevas evidencias para explicar cómo se forman estos minerales en condiciones de baja temperatura.

Así lo ha difundido la UGR en un comunicado, en el que señala que este trabajo forma parte de la tesis doctoral de Sarah Bonilla-Correa, estudiante de doctorado de la UGR, bajo la dirección de las profesoras Encarnación Ruiz-Agudo y María Pilar Asta Andrés.

La dolomita y la magnesita se encuentran entre los minerales carbonatados más abundantes de la Tierra y forman parte de numerosas rocas. Sin embargo, los científicos todavía no comprenden completamente cómo se originan a bajas temperaturas. Esta incógnita ha dado lugar al llamado 'Problema de la Dolomita', uno de los debates más conocidos de la geología.

La paradoja radica en que existen enormes formaciones de dolomita creadas de forma natural a lo largo de la historia de la Tierra, mientras que su formación resulta muy difícil de reproducir en condiciones similares en el laboratorio.

Para investigar este proceso, el equipo estudió depósitos de 'moonmilk', un material blanco y blando presente en algunas cuevas y compuesto principalmente por minerales carbonatados. Mediante técnicas avanzadas de microscopía y análisis mineralógico, junto con experimentos realizados en los sincrotrones ALBA, en España, y SOLEIL, en Francia, los investigadores observaron por primera vez en la naturaleza compuestos amorfos de carbonato de magnesio y de carbonato de calcio y magnesio.

Estos materiales amorfos pueden entenderse como una fase intermedia: todavía no son minerales cristalinos, pero pueden transformarse posteriormente en ellos. Los resultados muestran que, en las condiciones naturales de la cueva, estos compuestos evolucionan hasta convertirse en magnesita y dolomita.

El hallazgo es relevante porque aporta pruebas directas de que la formación de estos minerales puede seguir una vía distinta a la tradicional. En lugar de generarse directamente como cristales a partir de una disolución, el proceso podría comenzar con la aparición de una fase amorfa previa que, con el tiempo, acaba transformándose en un mineral cristalino.

Según los investigadores, esta observación ayuda a comprender mejor cómo se forman la dolomita y la magnesita en ambientes naturales de baja temperatura y proporciona nuevos datos para resolver el 'Problema de la Dolomita'. Los resultados sugieren que la existencia de un precursor amorfo podría ser una etapa fundamental para que estos minerales lleguen a formarse en la naturaleza.

La investigación ha contado con financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Junta de Andalucía, la Universidad de Granada y la Unidad Científica de Excelencia UCE-PP2016-05.