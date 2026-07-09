Despejada y restringido el acceso a la parcela privada en la zona de Sacaba donde se concentraban autocaravanas

Despejada y restringido el acceso a la parcela privada en la zona de Sacaba de Málaga donde se concentraban autocaravanas - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha restringido el acceso a la parcela privada ubicada en Camino de la Térmica, en la zona de Sacaba, donde había una alta concentración de caravanas y autocaravanas que "generaban problemas de salubridad, gestión de residuos y convivencia que afectaban al entorno".

Así lo ha informado el Ayuntamiento de Málaga en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, en el que han indicado que esta actuación ha sido llevada a cabo a través del Distrito Carretera de Cádiz en coordinación con la Policía Local, a petición de las asociaciones de vecinos de Sacaba y Parque Litoral y en colaboración con la propiedad del suelo.

En concreto, han indicado que de los 138 vehículos que había la semana pasada, actualmente sólo queda uno, con cuya propietaria se están haciendo gestiones para que proceda a retirarlo por su cuenta como han hecho los demás.

Por último, han señalado desde el Consistorio que una vez despejada la parcela, donde el único acceso rodado libre está controlado por la Policía Local, se procederá a realizar las labores de limpieza y salubridad.