Detenida la pareja de una de las mujeres asesinadas en Mijas (Málaga) como supuesto autor del doble crimen

Vivienda de la calle Tulipán de Las Lagunas de Mijas donde se investigan el doble crimen de dos mujeres, madre e hija. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a la pareja sentimental de la mujer, cuyo cuerpo fue hallado este pasado miércoles, junto al de su hija, presentando ambas heridas de arma blanca, en una vivienda incendiada en la localidad malagueña de Mijas.

Así lo han informado fuentes de dicho cuerpo, quienes han asegurado que el hombre ha sido detenido como supuesto autor de los hechos y han apuntado que la investigación continúa su curso.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 02,15 horas del pasado miércoles. El sistema Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso por un piso del que salían llamas y humo en la calle Tulipán de Las Lagunas de Mijas.

De inmediato, desde la sala coordinadora se activó a los Bomberos de Mijas, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local. Así, los bomberos confirmaron al 112 que dos personas resultaron fallecidas en el incendio.

Las dos mujeres, madre e hija, de unos 60 y 30 años, presentan heridas por arma blanca. Ninguna de las dos mujeres constaba en el sistema Viogén.

Precisamente, este jueves, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha incidido en que todas las hipótesis estaban abiertas y no se descartaba, por tanto, la violencia de género en relación con este doble crimen.