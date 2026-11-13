Detenido en Fuengirola (Málaga) un fugitivo reclamado por las autoridades alemanas por numerosos delitos

Detención en Fuengirola de un fugitivo reclamado por las autoridades alemanas por numerosos delitos - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Fuengirola (Málaga) a un fugitivo reclamado por las autoridades alemanas por numerosos delitos.

Al arrestado, de 33 años, le constaban dos delitos de robo a mano armada, siete delitos de secuestro y cuatro delitos de tráfico de drogas por lo que pasó a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional.

También se procedió a su detención por un delito de falsedad documental por identificarse con un pasaporte y carnet de conducir de Suecia, país con el que el detenido no tenía ningún vínculo, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

El pasado mes de octubre, las autoridades alemanas insertaron, tres órdenes europeas de detención y entrega, sobre un varón de doble nacionalidad alemana y turca.

Esta persona era considerada el líder de una banda dedicada al tráfico de estupefacientes, principalmente cocaína y cannabis, que habría asentado su base de operaciones en España, tras huir en otoño de 2025 para eludir el cumplimiento de una pena impuesta en Alemania y que, tras la continúa colaboración a través de los canales de cooperación policial europeos, ha resultado fructífera.

Su labor consistía en hacer de nexo de unión entre las personas implicadas en las transacciones ilegales --proveedores, compradores y repartidores-- principalmente se encargaba de la recepción y entrega de las sustancias estupefacientes, y de la entrega del dinero, así como facilitar turismos con compartimentos ocultos a los mismos repartidores.

Tras arduas gestiones policiales tendentes a la localización de esta persona, el pasado fin de semana, dicho individuo fue localizado en la localidad de Fuengirola (Málaga). Una vez fue identificado plenamente, los agentes policiales adscritos a la Udyco-Costa del Sol, de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Málaga, procedieron a su detención.

El individuo fue puesto a disposición judicial por las tres órdenes europeas de detención y entrega ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, así mismo también se han instruido diligencias policiales por el delito de falsedad documental, al portar documentación de Suecia, documento que portaba su fotografía con una identidad distinta, siendo puesto a disposición judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en funciones de guardia de Fuengirola (Málaga), decretándose el ingreso en prisión del mismo, quedando el mismo a expensas de ser extraditado y puesto a disposición de las autoridades de Alemania, donde tiene condenas pendientes de más de 25 años.