Detenido el gerente de un club social de la zona este de Málaga como presunto autor de varios delitos

Policía Nacional en una imagen de archivo - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Málaga al gerente de un club social de la capital como presunto autor de varios delitos. La investigación fue iniciada a instancia judicial, tras la denuncia del presidente de la junta directiva del club y le han sido imputados presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad documental, administración desleal y blanqueo de capitales.

Los agentes policiales también han procedido a la detención de un familiar directo, titular de la cuenta bancaria a la que se desvió el dinero, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

La cantidad presuntamente apropiada asciende a 200.000 euros, y el exhaustivo análisis de las cuentas desvela la adquisición de una embarcación abonada con fondos del club.

La investigación se inició a raíz de la solicitud del Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga, con el fin de que se procediera a la averiguación de los hechos denunciados en sede judicial por parte del presidente de la junta directiva de un prestigioso club social y deportivo de la zona este de la capital, quien ponía en conocimiento una serie de hechos llevados a cabo por quien ocupaba el cargo de gerente del club, y que implicaban un elevado nivel de confianza personal e institucional, así como el control efectivo y exclusivo de la cuentas bancarias.

El Grupo II de Delitos Económicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Málaga ha sido el encargado de asumir la investigación, estudiando de forma minuciosa la extensa documentación aportada por el denunciante, así como solicitando medidas judiciales de investigación para el total esclarecimiento de los hechos denunciados.

Mediante el análisis de la documentación aportada y de los flujos monetarios entre cuentas bancarias se ha podido acreditar la comisión del delito, determinándose la participación de una segunda persona, familiar directo del denunciado y titular de la cuenta bancaria a la que se realizó el desvío del dinero desde la cuenta del club.

También se ha podido acreditar de forma prácticamente instantánea a la recepción de las trasferencias --de 100.000 euros cada una--, que el dinero era nuevamente trasferido a una cuenta bancaría portuguesa, cuyo beneficiario es una sociedad dedicada a la inversión.

De igual modo, el análisis de las cuentas bancarias permitió aflorar la adquisición de una embarcación, comprada por el denunciado, la cual fue abonada directamente con fondos propios del Club, figurando la factura de compra a nombre de un familiar directo del mismo.

Por otra parte, se ha determinado la existencia de un contrato de prestación de servicios entre el club y otra sociedad mercantil, y de cual el investigado es socio y administrador único, en la que habría simulado la participación de una tercera persona mediante la falsificación de su firma.