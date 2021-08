Detenido en Málaga por supuestamente agredir y amenazar con un cuchillo a su pareja

MÁLAGA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Local de Málaga han detenido a un individuo natural de Melilla y vecino de Málaga de 44 años como presunto autor de un delito de violencia de género hacía su pareja, una mujer de 41 años.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del pasado 27 de julio en una vivienda del barrio Cruz del Humilladero, cuando, presuntamente, el individuo se acercó a su pareja cuando esta se encontraba dándose un baño, pidiéndole dinero y, ante la negativa de ella a dárselo, la sacó de la bañera y comenzó a golpearla en la cara, llegando, al parecer, a morderle el labio e incluso a amenazarla con un cuchillo de cocina diciéndole: "O me mato yo o te mato a ti".

Nada más ser comisionados por la Sala 092 de la Policía Local de Málaga, una dotación de agentes del citado cuerpo se personaron con premura en el domicilio, pudiendo oír con claridad a través de las ventanas, que se encontraban abiertas, el llanto de la víctima mientras el individuo le decía textualmente: "Te he pegado, sí, te he pegado, pero tú también me has pegado".

Tras llamar insistentemente a la puerta, finalmente, el hombre terminó abriendo y permitió acceder a los agentes, dirigiéndose uno de ellos hacia la mujer, que continuaba llorando y muy afectada y nerviosa, quejándose de dolor en la mandíbula y el labio y presentando enrojecimiento en la mejilla derecha y pequeños cortes en un codo, aparentemente realizados con el cuchillo mientras forcejeó tratando de defenderse.

Por su parte, el individuo sólo manifestaba que había sido una discusión y que no había pasado nada, han precisado desde la Policía Local en un comunicado. Tras conocer los hechos, los policías locales localizaron el arma blanca, con la que presuntamente el individuo había amenazado a su pareja, entre las prendas de ropa del armario, tratándose de un cuchillo de cocina con filo de sierra y 11,5 centímetros de longitud, el cual fue intervenido por los agentes.

Ante los hechos, los policías locales procedieron a la detención del individuo y a su traslado a dependencias policiales, siendo, posteriormente, puesto a disposición judicial. La víctima, por su parte, fue trasladada por los policías locales a un centro de salud donde recibió asistencia facultativa. Al parecer, según pudieron saber los agentes, existían denuncias previas motivadas por episodios similares de maltrato con agresiones.

84 DETENCIONES ESTE AÑO

A lo largo de este año, policías locales han detenido a un total de 84 presuntos maltratadores, siendo los casos y las víctimas atendidos por agentes de protección, especializados en la violencia de género (VioGen), del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local de Málaga.

A ello se suman otras 28 detenciones por quebrantamiento de condena o medida cautelar al incumplir las órdenes de alejamiento impuestas, la mayoría de ellas motivadas por violencia de género.