Detenido un hombre en relación con la muerte violenta de su casero en Málaga

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MÁLAGA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 46 años por su presunta vinculación con la muerte violenta de su casero, en Málaga capital.

El presunto autor confeso se enzarzó en una disputa con la víctima, de 60 años, y le habría dado muerte. Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, a falta de la práctica de la autopsia, el cadáver presentaba un grave traumatismo en el rostro y signos de asfixia. Ambos convivían en el mismo domicilio en Miraflores de los Ángeles, en Málaga capital.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde de este pasado martes. Un aviso al 091 alertaba de una pelea entre compañeros de piso. A la llegada al lugar, los sanitarios hallaron sin vida el cuerpo de la víctima, con signos de violencia.

Tras ello, se activó el protocolo judicial. De la investigación policial se hizo cargo el grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial, que practicó una inspección ocular en la vivienda junto a la Policía Científica.

En el lugar del crimen, el responsable del homicidio se llegó a auto inculpar de la muerte violenta de la víctima. En el domicilio convivían el fallecido, el ahora arrestado, y otros dos compañeros de piso.

La investigación continúa abierta, mientras el investigado se encuentra bajo custodia policial, no estando previsto este miércoles su puesta a disposición judicial.