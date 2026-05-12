Investigan la muerte de un hombre con arma blanca en Málaga capital

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional están investigando el homicidio de un hombre, de unos 29 años, con arma blanca ocurrido este pasado lunes en Málaga capital.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 20,00 horas de este pasado lunes, día 11, en la barriada de La Palmilla, según han confirmado desde la Policía Nacional.

La víctima es un hombre de unos 29 años, según las citadas fuentes. La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para el total esclarecimiento de los hechos.