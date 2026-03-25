Detenido en Málaga por agredir, empujar y agarrar por el cuello a su pareja

Archivo - Imagen de archivo de la Policía Local de Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Málaga han detenido a un individuo de 21 años como presunto autor de un delito de violencia de género hacia su pareja.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 02.40 horas de la madrugada del viernes al sábado 14 de marzo en el distrito Bailén-Miraflores cuando policías locales se personaron en el lugar tras ser requeridos para ello, identificando al presunto autor tras localizarlo en el portal de un bloque, ha indicado la Policía Local en un comunicado.

Mientras uno de los componentes se entrevistaba con él, el otro localizaba y asistía a la víctima. Según relató, el individuo comenzó a agredirla en el portal del bloque, arrebatándole las llaves y lanzándolas contra el suelo, tras lo que, presuntamente, la agarró por el cuello, llegando a fracturarle el collar que llevaba puesto, y propinándole varios empujones contra los buzones, logrando zafarse finalmente la víctima y subir por las escaleras, quedándose con una vecina.

El individuo fue detenido y trasladado a dependencias policiales, para, posteriormente ser puesto a disposición judicial, según ha indicado la Policía Local.

Así, desde la Policía Local de Málaga han recordado que, tanto si se es víctima de cualquier forma de violencia de género como si se tiene conocimiento de que una mujer pueda ser víctima, se puede llamar al teléfono gratuito 016. Es confidencial, anónimo y no deja rastro en la factura.

Por otra parte, el Ayuntamiento también cuenta con el Servicio Urgente de Atención Jurídica a Mujeres (SUAM), en el que un equipo formado por abogadas especializadas en violencia de género asiste personal y telefónicamente (010 y 679 661 800) a cualquier mujer que lo necesite las 24 horas del día durante todos los días del año.