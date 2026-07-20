Un detenido en Málaga por distribuir marihuana usando las cajas de las llaves de los apartamentos turísticos

Distrito Centro de Málaga - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detectado en Málaga un nuevo método para la distribución de marihuana a través de las cajas de seguridad de llaves de apartamentos turísticos. Como consecuencia se ha detenido a un varón por delito contra la salud pública.

La investigación, llevada a cabo por agentes de la Comisaría de Distrito Centro, ha permitido el desmantelamiento de hasta seis de estas cajas, que pasaban desapercibidas por haberse convertido en la ciudad en algo habitual en zonas con apartamentos turísticos, según ha informado la Policía Nacional.

Aunque en estas zonas es normal el trasiego de personas, algunas informaciones vecinales apuntaban a ciertas prácticas relacionadas con el uso indebido de las cajas de seguridad de llaves propias de apartamentos destinados al alquiler, que se han convertido en parte del paisaje urbano de la capital malagueña.

Agentes de judicial de la Comisaria de Distrito Centro constataron los datos y comprobaron que estos sistemas de seguridad estaban siendo utilizados para ocultar y distribuir marihuana. Estas cajas eran ubicadas junto a otras que sí cumplían la función para la que han sido creadas, lo que hacía que pasaran desapercibidas salvo para aquellos implicados en la transacción de la sustancia estupefaciente y el dinero.

El modus operandi era el siguiente: ubicaban la marihuana en una de las cajas, la cual había sido previamente solicitada a través de una aplicación móvil. La persona encargada de la distribución introducía la sustancia, indicando al comprador su localización y combinación para acceder a la misma, teniendo que depositar en la caja el importe requerido.

A través de las gestiones investigativas se logró la identificación y localización del presunto autor, un varón de 25 años, el cual fue puesto a disposición judicial.

Durante el operativo de vigilancia los agentes detectaron a un individuo manipulando las cajas, depositando un sobre de plástico termosellado en su interior y alejándose del lugar llegando al poco tiempo otra persona quien pretendía comprar la sustancia previa introducción de 30 euros como pago.

Los investigadores han intervenido un total de seis cajas de seguridad usadas para este fin ilícito y dinero en efectivo relacionado con el intercambio así como la sustancia estupefaciente implicada en los hechos, 16 gramos de marihuana.