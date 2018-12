Detenidos un cliente y una trabajadora de un salón de juegos tras forzar una ruleta para lograr premios fraudulentos

Actualizado 19/12/2018 9:29:30 CET

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a un cliente y una empleada de un salón de juegos por una presunta estafa relacionada con la manipulación de manera irregular de una ruleta de azar y la obtención fraudulenta de 2.455 euros en premios.

El principal investigado, un hombre de 35 años y nacionalidad china, habría pactado la cantidad de 500 euros por la colaboración de la trabajadora, que no evitó el amaño de la máquina y facilitó, además, un útil de cocina para forzar la misma, según han informado desde la Policía Nacional a través de un comunicado.

Según las indagaciones, el cliente consiguió premios irregulares por unos 11.000 euros, aunque sólo llegó a cobrar 2.455 --no autorizando el pago del resto la propietaria del salón ante sospechas de un posible fraude--.

Los hechos se produjeron días atrás en un salón de juegos en la zona norte de la capital malagueña. La encargada de este local interpuso una denuncia en comisaría ante una presunta estafa relacionada con el forzamiento de una máquina de tipo ruleta.

Los supuestos responsables del fraude eran dos clientes de origen asiático, uno está aún por identificar, y según las indagaciones, forzaron la cerradura de la máquina, levantaron la pantalla de protección e inutilizaron la alarma. Luego colocaron la bola de la ruleta en los números apostados para obtener premios por un importe total cercano a los 11.000 euros.

Las pesquisas de los agentes han permitido localizar y detener a uno de los presuntos autores. Además, han constatado cómo la trama se produjo con el apoyo de una empleada del establecimiento, una mujer de 45 años y nacionalidad española, que también ha sido detenida.

La empleada habría observado que los clientes manipulaban la máquina y no sólo no lo habría evitado, sino que también habría proporcionado un útil de cocina, en concreto, un tenedor, para forzar la ruleta. Incluso pagó 2.455 euros a los clientes por la obtención de unos premios y llamó a la encargada por teléfono para el abono de otros que no llegaron a pagarse.