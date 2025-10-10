Detenidos dos miembros del 'Frente Bokerón' por incidentes violentos con ultras del Celta de Vigo

Archivo - Coche de la Policía Nacional ante la Comisaría de Vigo-Redondela. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

La Policía les atribuye delitos de desórdenes públicos y riña tumultuaria

MÁLAGA/VIGO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a siete personas, integrantes de grupos considerados 'ultras' del Real Club Celta y el Málaga F.C., Tropas de Breogán y Frente Bokerón, por su presunta vinculación con incidentes violentos ocurridos en Vigo y en Marín. Las detenciones se produjeron en estos dos municipios y en Pontevedra.

Según han informado fuentes policiales, los hechos ocurrieron a principios del pasado mes de septiembre, cuando cinco seguidores radicales del Celta reconocieron a dos 'ultras' del Málaga en una zona comercial de Vigo. "Tras coordinarse y embozarse, los abordaron para agredirles, portando objetos contundentes", han señalado las mismas fuentes.

Días después, un grupo de siete personas, entre los cuales se encontraban miembros de la afición 'ultra' malagueña, irrumpieron encapuchados en una cervecería de la ciudad olívica, donde se encontraban dos miembros de las Tropas de Breogán, que tuvieron que huir para no ser agredidos.

Horas más tarde, llegó la reacción por parte de los aficionados radicales vigueses. Así, 27 jóvenes entraron, con los rostros ocultos y portando objetos contundentes en un pub de Marín para agredir al grupo rival. Ambos bandos utilizaron defensas extensibles y objetos peligrosos, además de actuar con pasamontañas y capuchas.

La investigación policial de estos hechos tuvo la dificultad añadida de no contar con la colaboración de ninguna de la partes, ya que nadie de los agredidos presentó denuncia, algo que, según ha recordado la Policía, "es habitual entre este tipo de grupos violentos", que utilizan la violencia para "solucionar" sus discrepancias.

Con todo, tras recabar información, la Brigada local de Información de la Comisaría de Vigo-Redondela, pudo acreditar la participación en los hechos de siete personas, y a finales de septiembre llevó a cabo un operativo en el que se detuvo a estos siete 'ultras', cinco de ellos pertenecientes al grupo Tropas de Breogán y los otros dos miembros del Frente Bokerón, pero asentados en la localidad de Marín.

A los detenidos se les imputan delitos de desórdenes públicos y riña tumultuaria, y tras su detención fueron puestos a disposición judicial. La operación sigue abierta y no se descartan futuras detenciones.