Detenidos en Málaga cinco aficionados radicales de fútbol por agresión en grupo a dos jóvenes de un equipo rival

MÁLAGA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a cinco aficionados radicales de fútbol por agredir a dos jóvenes de otro equipo.

Los perjudicados se hallaban en el exterior de un local de hostelería cuando fueron golpeados por un grupo de varones, quedando uno de ellos en estado de semiinconsciencia en la vía pública, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Al parecer, un trabajador del establecimiento habría alertado a seguidores de su club de la presencia de estos chicos, los cuales se hallaban de vacaciones en la ciudad y que habrían sido reconocidos como hinchas rivales por el tatuaje que tenía uno de ellos.

Los hechos sucedieron el pasado 12 de julio, sobre las 22.30 horas, en el parking exterior de un establecimiento de ocio de la capital malagueña. Un requerimiento atendido por la Policía Local de la ciudad alertaba de la agresión sufrida por dos jóvenes que se encontraban de vacaciones en Málaga.

Estos chicos habrían sido abordados por un grupo de varones que les propinaron golpes y patadas, quedando uno de ellos en estado de semiinconsciencia en la vía pública.

Las primeras pesquisas, llevadas a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Información, determinaron que los supuestos autores de los hechos pertenecerían a una hinchada ultra de fútbol, y que el posible detonante habría sido que una de las víctimas, concretamente el que se llevó la peor parte y acabó inerte en el suelo, portaba un tatuaje con el escudo de un equipo rival.

Dichas aficiones, de idolologías políticas antagonistas, habrían protagonizado con anterioridad altercados de orden público. Un trabajador del complejo, con labores de vigilancia y seguridad en el mismo, habría grabado a los turistas en el interior del local, posiblemente para mostrar el tatuaje a sus compinches, y lo habría difundido a través de una red social, valiendo de reclamo para que otros aficionados de su hinchada se personaran en el lugar con la intención de agredir a estos jóvenes.

Tras el trabajo realizado por los investigadores, y con la colaboración de los agentes de la Brigada Provincial de Policía Científica se logró la identificación de los cinco arrestados.

Durante un dispositivo, integrado por miembros de la Brigada Provincial de Información, de la Comisaría General de Información y de la Unidad de Vigilancias y Apoyo Operativo de la Comisaria Provincial de Málaga, los agentes lograron la detención de los identificados, todos ellos pertenecientes a las misma hinchada ultra, los cuales han sido detenidos y puestos a disposición judicial por delitos de lesiones --con abuso de superioridad-- y de odio --por ideología--. La operación continúa abierta a la espera de nuevas identificaciones y detenciones.